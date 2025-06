Fox Reizen voegt vanaf 2026 cruises toe aan het rondreizenaanbod. Het nieuwe programma omvat acht Europese routes, aangevuld met vaarroutes naar Japan en Alaska. Alle reizen worden uitgevoerd in samenwerking met Holland America Line en zijn ook via het retailkanaal te boeken.

Klanten die een cruise via Fox boeken, profiteren van diverse extra’s. Zo is Nederlandssprekende Fox-reisleiding inbegrepen, net als een uitgebreide rondleiding aan boord en een lunch in een specialiteitenrestaurant. “Onze cruisereizigers zijn voornamelijk ‘first-timers’. De Fox-reisbegeleiding is dan ook van absolute meerwaarde”, aldus Anja van Overbeeke, Account Manager Retail bij Fox. “Het persoonlijke contact met onze Nederlandssprekende reisleiders wordt in hoge mate gewaardeerd.”

Droombestemmingen

Het Europese aanbod bestaat onder meer uit de Noorse fjorden, de Noordkaap, IJsland, de Britse eilanden en Groenland, naast zuidelijke bestemmingen. “Ook zijn twee absolute droombestemmingen opgenomen in het cruiseprogramma, waar wij veel van verwachten: Alaska en Japan. Inclusief vluchten, transfers en overnachtingen vóór en na afloop van de reis”, aldus Van Overbeeke. De samenwerking met Holland America Line — met meer dan 152 jaar ervaring op het gebied van cruises — staat volgens Fox garant voor hoogwaardige service en een intieme cruisebeleving. Het Fox-cruiseteam ondersteunt reisagenten bij de verkoop.