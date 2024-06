Aftredend ANVR-directeur Frank Oostdam is vandaag herkozen als voorzitter van de European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA) voor de periode 2024-2026.

ECTAA, de Europese koepelorganisatie voor reisagenten en touroperators, laat weten dat Oostdam is herkozen als voorzitter voor een tweede opeenvolgende termijn van twee jaar. Naast de herverkiezing van Oostdam, zijn ook Heli Mäki-Fränti uit Finland gekozen als vicevoorzitter en Jan Van Steen uit België als penningmeester. Het dagelijks bestuur zal daarnaast bestaan uit Marios Kammenos uit Griekenland, Pawel Niewiadomski uit Polen, Daniela Stoeva uit Bulgarije en Boris Zgomba uit Kroatië.

Lees ook: Oostdam stopt, Radstake benoemd tot opvolger.

Nieuwe periode

Oostdam uitte zijn enthousiasme over zijn voortzetting in de rol: “Ik ben zeer verheugd dat ik deze belangrijke functie bij ECTAA opnieuw toevertrouwd heb gekregen. We betreden een nieuwe periode op EU-niveau, met nieuw verkozen leden van het Europees Parlement en binnenkort de benoeming van commissarissen die het uitvoerend orgaan van de EU zullen leiden. Onze focus zal liggen op het afsluiten van een eerlijke en evenwichtige herziening van het mobiliteitspakket voor passagiers, waaronder de Richtlijn Pakketreizen, en het waarborgen van de juiste implementatie van de Green Deal-wetgeving die tijdens het laatste mandaat van de Commissie is aangenomen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met leden en belanghebbenden in de industrie om de agenda van de reis- en toerismesector vooruit te helpen.”

Foto: Frank Oostdam en Heli Mäki-Fränti.