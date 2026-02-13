Al meer dan 35 jaar komt hij in Spanje, maar sommige steden blijven verrassen. Voor ANVR-directeur Frank Radstake is Málaga zo’n plek die blijft veranderen, zonder haar charme te verliezen. Hij vertelt onder meer over hoe een toevallig gewonnen vliegticket leidde tot een blijvende liefde voor de stad…

Foto boven: Frank Radstake en zijn partner.

Wat maakt Málaga voor jou zo’n fijne stad?

‘Ik kom inmiddels al meer dan 35 jaar in Spanje. In de eerste jaren eigenlijk alleen maar in Barcelona en Salamanca. Mijn eerste kennismaking met Málaga was een heel bijzondere: mijn moeder had een vliegticket gewonnen met een slagzin, maar die mocht alleen worden besteed aan de campingvlucht. Ik wilde op bezoek bij een vriendin in Salamanca en bij vrienden in Madrid, maar daar gingen geen campingvluchten heen, maar wel naar Málaga. Dus ik nam een vlucht naar deze stad om vanuit daar met de trein naar Madrid te gaan. Zowel op de heenweg als de terugweg had ik één nachtje geboekt in Málaga. Dat gaf me een mooi eerste beeld van een heel ander type stad dan ik kende in Spanje. Inmiddels herken ik de stad bijna niet meer terug van toen. Het is mooi, warm, gastvrij, jeugdig en bruisend. Toen ik mijn vriend wilde meenemen op een verrassingsreis, was Málaga eigenlijk een makkelijke keuze voor me.’

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Heb je als Málaga-liefhebber een mooie stadswandeling als tip?

‘Als ik een wandeling zou mogen aanraden in Málaga, zou ik juist net even de stad uitgaan en de Caminito del Rey gaan lopen. Dat is een hele chille hike met prachtige uitzichten en een heel bijzonder verhaal over de locatie. Misschien niet helemaal geschikt voor mensen met extreme hoogtevrees, maar hoe dan ook heel leuk te doen (zie de foto’s met de helmen). Als je de stad wil ontdekken, zou ik aanraden om een tour te boeken.’

Heb je een favoriet restaurant in de stad, die je met ons wil delen?

‘Er zijn eigenlijk te veel goede restaurants om er één of twee te kiezen. Maar als je in Spanje stiekem (h)eerlijk en echt Italiaans wil eten in een klein boutiquerestaurant met een spannende kaart, dan zou ik Mura Mura Osteria aanraden. Ook een heerlijke plek voor een romantisch diner voor twee.’

Wat moet je als reisprofessional over Málaga uitleggen aan klanten om teleurstelling te voorkomen én om ze positief te verrassen?

‘Het zou een beetje aanmatigend zijn voor mij om een reisprofessional te vertellen hoe ze een bestemming moeten gaan verkopen. Dat kunnen ze zelf natuurlijk veel beter dan ik. Maar elke bestemming verkoopt het beste als je er zelf geweest bent, dat lijkt me voor iedereen een goed idee om te doen.’

Málaga staat erom bekend om de stad fijn te houden voor zowel inwoners als toeristen. Hoe ervaar jij het als toerist?

‘Málaga is een heerlijke stad voor elk seizoen, maar ik ga het liefst ergens tussen oktober en maart. Het klimaat is dan heerlijk, de stad minder druk en de schoonheid ongewijzigd.’Heb je aanraders net buiten Málaga?

‘Málaga heeft heerlijke stadsstranden, maar je kunt natuurlijk een eindje buiten de stad gaan zitten in Torrox, Nerja of Marbella en dan Málaga gebruiken voor een heerlijke dagtrip. Dat is ook een prima combinatie.’

Dit artikel komt uit Travelpro I van 2026. Je leest de volledige editie hieronder volledig gratis.