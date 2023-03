FTI Group ziet verre reizen toenemen voor 2023

Deel dit artikel

De FTI Group is optimistisch over het lopende boekjaar. Na een nog terughoudende start in november en december 2022 nam de vraag begin 2023 duidelijk toe. “Met zeer goede boekingscijfers was januari een optimale start voor ons”, merkt FTI Group CEO Ralph Schiller op.

“Het is opmerkelijk dat de boekingen naar verre bestemmingen toenemen. Vergeleken met vorig jaar laten deze bestemmingen voor ons een hoge groei met dubbele cijfers zien. Populair zijn bijvoorbeeld Azië en Oost-Afrika”, vervolgt de CEO. “Veel landen waren tot enkele maanden geleden niet toegankelijk vanwege covid. Het verlangen om deze bestemmingen opnieuw of zonder beperkingen te ontdekken is merkbaar groot bij vakantiegangers. Tegelijkertijd zijn er echter ook verder weg gelegen bestemmingen die al geruime tijd hoog in de smaak vallen bij reizigers. Daartoe behoren vooral de VS en Canada, het Caribisch gebied en – een blijvende favoriet – de Indische Oceaan”, aldus Schiller.

In de pakketsector daarentegen is er momenteel vooral vraag naar de Rode Zee in Egypte, Spanje met de Balearen en de Canarische eilanden, de Griekse eilanden en de V.A.E. met Dubai, Abu Dhabi en Ras Al Khaimah. “Ook de Turkse Egeïsche Kust en de Riviera behoorden tot de aardbeving tot de topfavorieten van de vakantiegangers. Sinds de ramp is de vraag wat terughoudender, maar op grond van onze ervaring gaan wij ervan uit dat dit een tijdelijke afname is”, voorspelt Schiller.

Wat de reisperiode betreft, is de vraag over het geheel genomen meer gespreid dan voorheen. Het aandeel boekingen op korte termijn blijft hoog. Maar ook voor de middellange en lange termijn boeken meer klanten een vakantie. „Sinds januari neemt de vraag voor het hele zomerseizoen van 2023 toe. Voor het eerst sinds de pandemie hebben we meer gasten die in het vroegboekseizoen boeken dan last-minute, vooral voor pakketreizen”, legt de CEO uit.

Terwijl de touroperator momenteel nog voldoende hotelcapaciteit kan bieden, zullen het in 2023 waarschijnlijk de vliegverbindingen zijn waar knelpunten kunnen ontstaan voor gewilde data. De FTI Group handelt daarom met een vooruitziende blik en heeft nu al quota’s ingekocht – bijvoorbeeld voor vakanties naar Egypte.

“De vluchtcapaciteit op de markt is op sommige bestemmingen nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Nu de vraag groot is, heeft het tekort aan aanbod natuurlijk gevolgen voor de prijzen. In dit opzicht is het voor onze gasten een groot voordeel als wij zo vroeg mogelijk vluchten kunnen verzekeren en zo een ruime keuze aan vertrekdagen en luchthavens kunnen aanbieden”, zegt Schiller. “We zijn dus goed gepositioneerd voor de zomer en kijken uit naar een veelbelovend seizoen.”

Ondanks de inflatie en de gestegen energiekosten en de daaruit voortvloeiende stijging van de gemiddelde prijzen in het toerisme met meer dan tien procent, blijven reizigers vakanties van hogere kwaliteit boeken. “Zowel gezinnen als alleenreizenden of koppels boeken nog steeds meestal vier- tot vijfsterrenvakanties. Ook de trend naar all-inclusive vakanties, die de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, zet door. Mensen lijken zichzelf tijdens de belangrijkste vakantie van het jaar op iets te willen trakteren en willen zich ter plaatse niet langer druk maken over de prijzen, maar willen weten dat alles gedekt is”, geeft Schiller enkele inzichten.

Ook de wens naar zekerheid blijft onveranderd. Met het FLEXPLUS-tarief beschikken reizigers over een financieel vangnet. Met het aanvullende pakket vanaf €45 per boeking voor de reisperiode tot en met 31 oktober 2023 kunnen zij tot 15 of 29 dagen voor het begin van hun vakantie kosteloos annuleren of omboeken. Meer dan 30 procent van de FTI-pakketreisgasten maakt gebruik van dit aanbod. “Ongeacht covid zullen flexibiliteit en zekerheid ook in de toekomst hoog gewaardeerd worden door klanten”, is de CEO van FTI zeker.

Naast deze mogelijkheden voor meer bescherming kunnen alle gasten van een georganiseerde reis in principe rekenen op een vast contactpersoon voor, tijdens en na de vakantie. Bij georganiseerde reizen staat de reisleiding ter beschikking voor advies en hulp bij individuele problemen, vluchtwijzigingen of ontevredenheid in het hotel. “De pakketreis met al zijn zekerheid en betrouwbaarheid wordt door steeds meer klanten gewaardeerd. Wij verwachten stellig dat reizigers die voorheen alles los boekten na covid steeds vaker zullen kiezen voor een compleet verzorgde vakantie, omdat het momenteel de meest consumentvriendelijke vorm van reizen is”, aldus Schiller.

Auteur Arjen Lutgendorff