FTI maakt gratis omboeken mogelijk

Klanten die naar een bestemming zouden reizen die nog geen code geel heeft, met vertrek in juli of augustus 2020, kunnen gratis omboeken. Daarnaast is er een € 100 omboekingsbonus. Reisbureaus ontvangen volledige commissie op de nieuwe boeking.

Daarnaast maakt de touroperator bekend dat ‘FTI goes Europe’ het nieuwste motto is van de organisatie. Ralph Schiller, algemeen directeur van de FTI Group, legt het zo uit: “We willen onze klanten zekerheid geven bij de planning van hun vakantie in onzekere tijden en hen daarom een gratis omboekingsactie aanbieden. Met de touroperators FTI Touristik, BigXtra en 5vorFlug kunnen klanten waarvan de pakketreis in juli of augustus 2020 waarschijnlijk niet door zal gaan, omdat er nog geen code geel is afgegeven, gratis omboeken naar een land waarbij dat wel het geval is. Het maakt niet uit welke bestemming als alternatief wordt gekozen. Reisbureaus ontvangen de volledige commissie op de nieuwe boeking.”

“Het is voor ons belangrijk dat we onze verkooppartners met deze campagne ondersteunen, dat we gezamenlijke klanten ontvangen en daarmee ook de commissie uitbetalen”, benadrukt Richard Reindl, Directeur Sales & Trade Marketing van FTI. Geselecteerde hotels, waaronder veel van FTI’s eigen hotelmerk MP Hotels, vormen de focus van het omboekingsproces. Wie bijvoorbeeld kiest voor een geselecteerd hotel van de merken LABRANDA Hotels & Resorts, KAIRABA Hotels & Resorts of Lemon & Soul voor de alternatieve vakantie, ontvangt een omboekingsbonus van € 100, die ook direct in mindering wordt gebracht op de nieuwe reissom.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar vakanties binnen Europa, zet FTI ook eigen extra vluchten met Holiday Europe in naar zeer populaire Europese vakantiebestemmingen zoals Griekenland, Kroatië en de Canarische Eilanden. “Nu hebben we het perfecte pakket voor bezorgde of besluiteloze klanten: nieuwe boekingen kunnen worden gemaakt als onderdeel van onze ‘Zorgeloze Zomer – Limited Edition’ campagne zonder een aanbetaling. De betaling moet kort voor vertrek worden gedaan, uiterlijk 14 dagen voor het begin van de reis. Annuleringskosten zijn niet van toepassing tot 14 dagen voor vertrek. En alle klanten die al een zomervakantie bij ons hebben geboekt in een land waarbij nog code geel is en nu niet weten of de reis kan plaatsvinden, kunnen gratis omboeken naar een bestemming in Europa en bovendien een omboekingsbonus van € 100 krijgen. Meer flexibiliteit in de vakantieplanning kunnen we niet geven”, legt Schiller uit. Op de servicepagina van de FTI Group voor reisagenten vind je een gedetailleerde beschrijving van het omboekingsproces en de hotellijst waarvoor de omboekingsbonus wordt toegekend

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.