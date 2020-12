Gedicht voor Mark Rutte

Alle reisprofessionals zullen jou, de minister-president, met liefde taggen,

want zonder oplossing gaan de problemen ons allemaal nekken.

Wij weten dat het voor veel sectoren een zwaar jaar is geweest,

maar voor de reissector toch écht het meest.

Nu zijn we al maanden aan het wachten op de sectorspecifieke poen,

maar het blijft maar leeg in onze schoen.

Gelukkig komen er volgens Haagse bronnen miljoenen aan,

voor bedrijven die met een omzetverlies van meer dan 70% in hun hemdje staan.

Gelukkig ben je laatst zelf op het reisbureau geweest,

in de sector werd dat gevierd als een soort feest.

Maar om de winter te overleven,

moet je ons echt wat extra geven.

Als het braafste jongetje van de klas hielden we steeds onze mond,

maar straks liggen we onder een grafsteen in de grond.

Steeds weer moeten we de verhalen uit de cultuur en horeca aanhoren,

maar daar beginnen we ons nu wel aan te storen.

En steek Lelystad maar in je hol,

want die andere luchthaven bij Amsterdam raakt op deze manier nooit meer vol.

Zal het zal er spookachtig blijven klinken,

als een herinnering aan de reissector die je hebt laten zinken?

Je zult denken: Had ik het met de reissector toch maar wat sneller geregeld,

nu is er geen garantiefonds meer dat mijn vakantie verzegeld.

En nu bestaat je partij uit zovelen,

ga je Wiebes zo’n belangrijke zetel toebedelen?!

“Had je maar geen zzp’er moeten worden”, dat ga je toch niet zeggen,

terwijl je zelf je boterham riant kan beleggen?!

En nog steeds laten jullie de zzp’ers stikken,

ik zou dat allang niet meer pikken.

De sector die niets goed meer kan doen?

Weet je hoelang wij al bezig zijn met groen?

Miljoenen die van toerisme afhankelijk zijn,

dus weg met al die restricties, dat is pas fijn.

In de reissector geen gemor tussen Amerikanen en Arabieren,

maar louter mensen die met elkaar het leven vieren.

Reizen doet elkaar begrijpen,

voorkomt een maatschappij met lijpen.

Heb je dit gedicht gelezen met een lach en een traan?

Laat je ons niet verloren gaan?

Jij hebt nog je baan en hoopt deze in maart weer te rekken,

maar duizenden reisprofessionals hebben hun collega’s al zien vertrekken.

Stuur je ons een kort berichtje dat je aan ons zult denken?

Als sector zijn we benieuwd wat je ons zult schenken.

Aan de cijfers van Google en telefoontjes merken we dat er in vakantie veel interesse is,

maar zonder gele reisadviezen en extra steun gaat het mis.

Iedereen ‘snapt’ het advies ‘niet bezoeken’,

maar op de website van BuZa wordt zelfs afgeraden om überhaupt een vakantie te boeken?!

Dat is me nogal een verschil,

dat maakt mij stil.

Als we straks weer mogen reizen,

zal je het dan ook aanprijzen?

Er is dan ook vast een ondernemer die jouw vakantie/wintersport wil regelen,

om jouw liefdesrelatie met de reissector te bezegelen.

Bedenk goed: Ook al duurt een reis vaak maar ‘even’,

het is een ervaring voor het leven.

Namens alle Nederlandse reisprofessionals,

Sinterklaas

