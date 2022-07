Geen boeren, wel lange rijen op Schiphol…

Deel dit artikel

‘Schiphol Travel Hell’, ‘de partytenten van Dick Benschop’ en ‘The goverment of the Netherlands is thinking to rename Amsterdam’s airport from #Schiphol to Shithole’. Amsterdam Airport Schiphol was vandaag weer eens het gesprek van de dag. Niet doordat de luchthaven werd geblokkeerd door boze boeren zoals werd verwacht, maar om de lange rijen waarin reizigers terechtkwamen en vluchten die werden gemist.

De afgelopen dagen doken berichten op dat er protestacties op en rondom Schiphol en andere luchthavens zouden plaatsvinden, waarop luchtvaartmaatschappijen en Schiphol reizigers adviseerden om met de trein naar de luchthaven te komen. Hotels in de omgeving van Schiphol deden goede zaken, want reizigers boekten massaal kamers om niet in files terecht te komen.

De Koninklijke Marechaussee had al op tijd pantservoertuigen klaarstaan bij de luchthaven, maar tot op het moment van schrijven is er nog geen trekker gesignaleerd bij de luchthaven. Overigens houdt de Koninklijke Marechaussee nog steeds rekening met (boeren)acties.

Wow. Line for security @Schiphol in Amsterdam. Tents built outside cannot accommodate lines. You are seeing 60% of line. #EAU22 pic.twitter.com/HB0hCoERjS — Arvin George (@arvinkgeorge) July 4, 2022

Avoid @Schiphol at any cost. This is neither safe, nor worth you time or your money. pic.twitter.com/n65ZLCcWSZ — Bojidar Ignatov (@BojidarIgnatov) July 2, 2022

Just when you think you’re close 😣 About 20-30 more rows to go. @Schiphol pic.twitter.com/w9rjTCIqTM — Arvin George (@arvinkgeorge) July 4, 2022

Author Arjen Lutgendorff