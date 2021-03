Geen financiële risico’s door ‘risicoplan’ voor ZRA’s Personal Touch Travel

De ZRA’s van Personal Touch Travel kunnen gebruik maken van het risicoplan, waarbij zij geen risico lopen op schade bij repatriëring of een faillissement van een leverancier. Op deze manier kunnen de zelfstandige reisadviseurs ook komende periode reizen samenstellen zonder financiële risico’s.

“We hebben vertrouwen in de creatieve benadering van onze zelfstandige reisadviseurs om invulling te geven aan deze nieuwe situatie. We zien de boekingen sinds kort al aantrekken. We zijn ervan overtuigd dat er weer gereisd zal worden en dat klanten ook de meerwaarde van een persoonlijke reisadviseur gaan inzien na deze tijd van onzekerheid”, aldus Arjan Kastelein (directeur Personal Touch Travel).

“Na maanden van onzekerheid valt het niet mee wanneer het openstellen van de grenzen wederom wordt uitgesteld. Gelukkig hebben de reisadviseurs van Personal Touch Travel een lange adem. Met een positieve blik op de reiswereld en een vast klantenbestand dat begrip heeft voor de situatie, wordt er samen gedroomd over betere tijden”, aldus Kastelein. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat er mogelijk ruimte komt voor versoepelingen en dat we met een hoopvolle blik vooruit mogen kijken naar de meivakantie en de zomervakantie. De zelfstandige reisadviseurs hebben weer vertrouwen in de toekomst.”

