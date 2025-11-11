Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., internationaal cruisebedrijf met de merken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, kondigt vandaag de bouw aan van een derde schip binnen de Prestige-Class-serie voor het ultra-luxe merk Regent Seven Seas Cruises. De oplevering staat gepland voor 2033 en markeert een voortzetting van de groeistrategie van het bedrijf in het luxesegment.

Na de lancering van de langverwachte Seven Seas Prestige™ in 2026 en een tweede Prestige-Class-schip in 2030, bouwt het derde schip verder op het kenmerkende design en het hoge serviceniveau dat de geschiedenis van het merk in all-inclusive, ongeëvenaarde cruises definieert.

Toenemende vraag naar luxe cruises

“Deze nieuwbouworder ondersteunt onze zorgvuldige, strategische groei binnen het luxesegment en biedt gasten opnieuw een manier om het ongeëvenaarde te ervaren aan boord van ’s werelds meest luxueuze vloot”, zegt Jason Montague, Chief Luxury Officer bij Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Het weerspiegelt ons vertrouwen in de toenemende vraag naar Regents toonaangevende aanbod en bevestigt onze langdurige samenwerking met Fincantieri, die is gebaseerd op vakmanschap en het streven naar perfectie.”

“Onze langetermijnsamenwerking met Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., opgebouwd gedurende meerdere succesvolle orders, blijft zich versterken, met name binnen het ultra-luxe segment dat wordt vertegenwoordigd door Regent Seven Seas Cruises”, aldus Pierroberto Folgiero, CEO en Managing Director van Fincantieri. “Deze nieuwe opdracht bevestigt het vertrouwen van NCLH in de expertise van Fincantieri om innovatieve, duurzame en verfijnd ontworpen schepen te bouwen die aansluiten op de groeiende verwachtingen van de luxereiziger.”

Nieuwe scheepsklasse

De Prestige-Class vormt een nieuwe mijlpaal in ultra-luxe reizen en is Regents eerste nieuwe scheepsklasse in tien jaar, na het succes van de Explorer-Class. Seven Seas Prestige wordt 40 procent groter dan eerdere schepen van het merk, maar biedt ruimte voor slechts 10 procent meer gasten, wat resulteert in werkelijk ongeevenaarde ruimte op zee. Met 77.000 ton en plaats voor 822 gasten, ondersteund door 630 bemanningsleden, heeft het schip een van de hoogste ruimte-tot-gast- en crew-tot-gast-verhoudingen binnen de cruise-industrie.

De elegant ingerichte all-suite accommodaties met balkon markeren een nieuwe generatie luxe, met twaaLf suitecategorieën en vier geheel nieuwe suitetypes, waaronder de grootste all-inclusive ultra-luxe cruisesuite ooit: de Skyview Regent Suite, evenals de twee verdiepingen tellende Skyview Loft Suites en Grand Loft Suites. De openbare ruimtes zijn verfijnd en licht vormgegeven, van het stijlvolle Starlight Atrium tot de kunstzinnig geïnspireerde Galileo’s Bar. Aan boord ervaren gasten Epicurean Perfection™ via elf culinaire ervaringen, waaronder een nieuw nog te onthullen restaurant. Bekende favorieten zoals Chartreuse, Prime 7 en Pacific Rim keren terug, naast Azure, een nieuwe mezze-geïnspireerde Mediterraanse dining experience.

