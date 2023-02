Goverde en de trucs van de ‘ouderwetse’ reisondernemer

Deel dit artikel

Waar veel reisbedrijven focussen op social media, waar de Pelikaan Travel Group overigens ook goed in thuis is, wijst eigenaar John Goverde op andere ‘ouderwetse’ trucs die het goed doen bij het aan de man brengen van (groeps)reizen.

Er is tijdens de coronajaren veel gebeurd in het Brabantse Zevenbergen. Goverde laat weten te zijn gestopt met Floow Travel, Relik & van Hooft is verder gegaan onder de naam Pelikaan Reisbureau Breda, er zijn Pelikaan Reisbureaus in Zevenbergen en Hillegom en een franchisewinkel in St. Willebrord en de online merken SUNtip.nl en HOTIQ blijven goed scoren.

Opvallend goed scoorde Pelikaan Groepsreizen (“onze afdeling groepsreizen schrijft binnen ons bedrijf denk ik het beste resultaat dit jaar”), de ZRA-tak ReisCreaties heeft een stabiel aantal van 36 ZRA’s en last but not least is er nog de Support B.V. waar de medewerkers onder vallen die voor alle bedrijfsonderdelen werkzaamheden doen, zoals administratie en marketing.

“Wij hebben opdrachtgevers met naam en faam door het hele land. Dat komt onder andere door social media en internet. Je moet zorgen dat je vindbaar bent. Als het gaat om aanvragen, dan zijn wij erg goed in de opvolging daarvan. We leggen direct contact en gaan erheen. Er werkt weer iemand in de sales die alleen maar bezig is met acquisitie. Die collega doet aan ‘ouderwetse’ sales-bezoeken. Het ‘snoepkoffertje’ gaat mee voor een snoepreisje dat hij aflevert bij bedrijven en hij probeert er contactmomenten te krijgen. Voor corona hebben we dat ook gedaan en nu plukken we er de vruchten nog van.”

Je hanteert de trucs van de ‘ouderwetse’ reisondernemer? “Zo kan je dat wel zeggen. Het persoonlijk contact is denk ik iets dat de reissector uit het oog is verloren. Vorige week zat ik met wat buschauffeurs om tafel en die missen de tijd van vroeger, toen het veel gemoedelijker was. Je had respect voor elkaar, je hielp elkaar wanneer het nodig was, maar de hele maatschappij is aan het veranderen.”

Lees het volledige interview met Goverde in de nieuwste editie van Travelpro.

Auteur Arjen Lutgendorff