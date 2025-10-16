Air Canada gaat weer gratis bier, wijn en snacks serveren in de Economy Class. Daarmee wil de airline zich onderscheiden van andere (Noord-Amerikaanse) airlines.

De luchtvaartmaatschappij serveert nu gratis bier en wijn op al haar routes, ongeacht de vluchtduur. Deze stap komt op een moment dat gratis diensten steeds zeldzamer worden, vooral op korte en middellange vluchten. Bij de meeste Noord-Amerikaanse maatschappijen moeten passagiers doorgaans extra betalen voor alcoholische dranken. Daarentegen weerspiegelt de beslissing van Air Canada een strategische poging om de klantbeleving te verbeteren zonder de operationele kosten aanzienlijk te verhogen. “Eten en drinken hebben een onevenredig grote invloed op de klanttevredenheid”, zegt Scott O’Leary, Vice President Loyalty bij Air Canada.

Kritiek

Luchtvaartmaatschappijen in zowel de VS als Canada krijgen steeds meer kritiek op de bijkomende kosten, van ingecheckte bagage tot stoelkeuze, en zelfs handbagage in sommige tariefklassen. Hoewel Air Canada geen veranderingen in dit beleid heeft aangekondigd, beschouwt het gratis alcohol als een kosteneffectieve manier om de passagiersperceptie te verbeteren en zich te onderscheiden van de concurrentie. Het gratis drinken geldt voor alle vluchten en omvat niet alleen bier en wijn, maar ook frisdrank, niet-alcoholisch bier en snacks. Air Canada ziet veel potentieel in het gebruik van deze serviceverbetering om passagiers aan te trekken op zogenoemde ‘sixth-freedom’-routes, internationale reizen die via Canada verbinden, vooral tussen de VS, Europa en Azië. Volgens O’Leary geeft dit Air Canada een concurrentievoordeel ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen op het continent, waardoor het zich beter kan richten op passagiers in transit.

