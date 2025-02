Royal Caribbean heeft de naam en vaarroutes bekendgemaakt van het derde schip in de Icon Class: Legend of the Seas. Voordat het schip in de winter van 2026 naar het Caribisch gebied vertrekt, maakt het eerst cruises door Europa.

Vanaf augustus 2026 biedt Legend of the Seas zevendaagse routes langs de westelijke Middellandse Zee vanuit Barcelona.

De Europese routes doen bestemmingen aan in Frankrijk, Italië en Spanje, met een mix van culturele bezienswaardigheden, natuur en stranden. Legend of the Seas volgt hiermee de eerdere Icon Class-schepen, Icon of the Seas en Star of the Seas, en biedt uitgebreide faciliteiten voor reizigers, waaronder meerdere zwembaden, entertainmentopties en een groot waterpark.

Na het zomerseizoen in Europa zal het schip in november 2026 naar de Caribbean verplaatsen voor cruises vanuit Fort Lauderdale, Florida.