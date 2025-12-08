Hans de Zwart is een kwart eeuw actief in de reiswereld. Een carrière die begon met het organiseren van groepsreizen bij Fortis en uitmondde in zijn eigen onderneming, Travel2C.

Wat zijn de grootste veranderingen die je hebt gezien?

“Ik ben begonnen met het organiseren van groepsreizen. Daar merkte ik dat reizigers het erg plezierig vinden als alles voor ze werd geregeld. Reizigers zijn nu meer zelfstandig. Ze trekken er gemakkelijker ook alleen op uit. Daarnaast merk ik dat reizigers er ook meer voor over hebben om op reis te gaan, maar wel kwaliteit eisen.”

Wat waren de belangrijkste redenen om uiteindelijk voor jezelf te beginnen met Travel2C?

“Ik organiseerde als bestuurslid van personeelsvereniging Fortis groepsreizen voor de leden. Op enig moment kregen we mot met de leverancier. Mijn collega-bestuursleden zagen het wel zitten dat ik die rol ging overnemen. En daarmee was Travel2C een feit. Ik had toen al wel veel groepen zelf begeleid, deed ook hotelinspecties en ik nam deel aan grote Aziatische reismarkten.”

Je zei eerder dat de reisbranche zoveel plezier brengt, wat is voor jou het mooiste aspect van werken in deze sector?

“Ik werk graag met mensen samen. Dat kan nergens anders beter dan in de reisbranche. Je hebt reizigers, collega’s, suppliers en ook nog eens van over de hele wereld. De kers op de taart zijn natuurlijk mensen uit andere culturen waarmee je de verbinding maakt.”

Als je één ding kon veranderen aan de reisbranche, wat zou dat dan zijn?

“Vliegtuigvertraging en -uitval, dat is iedere keer weer balen als een stekker.”

Hoe kijk jij naar de rol van de reisagent vandaag de dag?

“Ik merk dat reizigers meer en meer een beroep doen op de reisagent voor het maken van mooie en interessante reizen. Ze zien door de bomen vaak het bos niet meer en willen dan toch graag een advies van een kundig reisagent. Wel moeten we ervoor zorgen dat we mee blijven gaan met nieuwe technieken zoals AI, anders worden we straks voorbijgelopen.”

Wat is jouw visie op de toekomst van de reisbranche, met name als het gaat om de rol van zelfstandige reisadviseurs?

“Ik denk dat die rol voorlopig nog niet is uitgespeeld. De wereld wordt door alle shit steeds kleiner en reizigers willen toch blijven reizen, maar willen daarnaast de garantie dat er iemand er voor ze is om bij problemen klaar te staan.”

Wat is volgens jou het grootste misverstand over het werken als ZRA?

“Dat we duurder zijn dan andere kanalen en ook minder professioneel. Dat is pertinent niet waar. En waar kun je, zoals ik, terugvallen op de expertise van honderden collega’s binnen The Travel Club?”

Als je terugkijkt: wat zou je anders hebben gedaan in je carrière, of ben je tevreden met de keuzes die je hebt gemaakt?

“Ik heb in mijn carrière heel veel keuzes (moeten) maken. Die heb ik altijd vaak heel spontaan, maar toch weloverwogen gemaakt. Ik zou dat niet anders gedaan hebben.”

Dit interview komt uit de november-/decembereditie van Travelpro die je hieronder gratis leest.