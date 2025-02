Na een periode van ruim 16 jaar stopt Hans Knottnerus per 24 december 2025 als Managing Director bij Sunny Cars. Op die datum wordt hij 65 jaar en gaat dan met vroegpensioen.



Suzanne Al en Marco Ammerlaan volgen Hans samen op als Managing Director. In de komende maanden wordt aan de overdracht gewerkt, zo heeft Sunny Cars donderdag bekend gemaakt.



Knottnerus begon ruim 23 jaar geleden bij Sunny Cars als Sales Manager. Na een uitstapje naar Sixt in Nederland en India keerde hij in 2009 terug als Managing Director en Board Member van Sunny Cars Nederland, België & Frankrijk.



Met zijn autohuurverleden bij onder andere Hertz en Sixt en zijn oog voor detail heeft Hans altijd de focus gelegd op operational excellence, schrijft Sunny Cars.



En met succes. Onder zijn leiding is Sunny Cars uitgegroeid tot de onbetwiste marktleider op het gebied van all-in autohuur voor de Nederlandse en Belgische vakantiegangers. Tegenwoordig is Sunny Cars een echte omnichannel speler: een huurauto van Sunny Cars is te reserveren via reisbureaus, ZRA”s, touroperators, OTA”s en natuurlijk sunnycars.nl. Ook is Sunny Cars op initiatief van Hans als eerste autoverhuurder lid van de ANVR en deelnemer aan SGR geworden.



“Ik ben heel trots op wat ik samen met mijn team bereikt heb in de afgelopen jaren”, zegt Knottnerus.

“We zijn jaar op jaar succesvol geweest en er ligt een stevig fundament voor de toekomst. Voor mij persoonlijk een goed moment om het stokje over te dragen. Ik heb de afgelopen jaren intensief met Marco en Suzanne samengewerkt aan onze propositie en heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij deze succesvolle koers voortzetten. Ik ben nog niet weg, we nemen de komende periode alle tijd om mijn werkzaamheden over te dragen. Maar passend bij de transparante werkwijze van Sunny Cars willen we nu al duidelijk zijn over mijn opvolging.



Zowel Marco Ammerlaan (Director of Sales) als Suzanne Al (Director of Marketing) zijn geen onbekende voor de reisbranche. Gezamenlijk hebben ze meer dan 30 jaar Sunny Cars-ervaring. Gestart op marketing & sales support (Suzanne) en e-commerce (Marco) zijn zij beide doorgegroeid naar de functie van Director.



Nu maken Marco en Suzanne de logische stap naar de rol van Managing Director en Board Member. Deze functie gaan ze gezamenlijk invullen waarbij ieder ook de verantwoordelijkheid blijft houden over de sales- en marketingafdeling.



Kai Sannwald en Thorsten Lehmann, eigenaren van Sunny Cars, voegen toe:

“Wij zijn Hans zeer dankbaar voor de succesvolle en plezierige samenwerking in de afgelopen 16 jaar. Tegelijkertijd kijken we vol vertrouwen naar de toekomst als de leiding van Sunny Cars Nederland bij Marco en Suzanne komt te liggen. Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van Sunny Cars. De focus ligt daarom altijd op het ontwikkelen van ons team. We zijn dan ook heel blij dat we de opvolging intern hebben kunnen regelen met zeer capabele en gedreven collega”s. En dat het een dubbelrol is, zoals wij die in Duitsland ook vervullen, is voor ons helemaal perfect.”

Voor Knottnerus vindt er eind dit jaar nog een afscheidsmoment voor de branche plaats. Meer informatie hierover volgt.



Foto: Marco Ammerlaan, Suzanne Al en Hans Knottnerus.