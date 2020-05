Heropening Shanghai Disneyland op 11 mei

Shanghai Disney Resort heeft vandaag aangekondigd dat het themapark Shanghai Disneyland op 11 mei 2020 officieel zal worden geopend voor het publiek. De heropening van het park zal een nieuwe aanpak laten zien, waarbij verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd. Het is het eerste Disney park dat wordt heropent tijdens deze crisis.

Tijdens deze eerste heropening zal het park nieuwe maatregelen en procedures invoeren, waaronder opening met een beperkt aantal bezoekers, geavanceerde ticketing en reserveringen, het bewerkstelligen van social distancing in wachtrijen, restaurants, rijdende voertuigen en andere faciliteiten in het hele park en het implementeren van een verhoogde frequentie van schoonmaak en desinfectie. Daarnaast wordt bij binnenkomst de temperatuur van de gasten gemeten en is het dragen van een mondkapje verplicht. De kaartverkoop zal beschikbaar zijn via de officiële online kanalen van het resort en de officiële reispartners vanaf 8 mei om 8.00 uur ‘s ochtends, met een beperkt aantal tickets die elke dag beschikbaar zijn.

Bron van inspiratie

Op 11 mei zal het merendeel van de attracties, enkele shows en winkel- en eetgelegenheden in Shanghai Disneyland de activiteiten hervatten, met een gecontroleerde opkomst. Sommige interactieve attracties en ervaringen, zoals kinderspeelplaatsen en theatervoorstellingen zullen gesloten blijven. Gasten kunnen de beschikbaarheid van attracties en entertainment controleren via de officiële website en de app van het resort. De andere Disney-resorts, waaronder de parken in Amerika en Parijs blijven vooralsnog gesloten, wel wordt er aandachtig gekeken hoe de eerste heropening verloopt. Natacha Rafalski (directrice Disneyland Paris) laat weten via LinkedIn: “Felicitaties aan al onze collega’s van het Shanghai Disney Resort voor hun aanstaande heropening van Shanghai Disneyland. Jullie reis is een grote bron van inspiratie en optimisme voor ons in de komende maanden.”

Kwartaalcijfers

Disney wordt hard geraakt door de coronacrisis. The Walt Disney Company heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal zien dalen met ruim 90 procent, ook dat werd gisteren bekendgemaakt. Naast de gesloten resorts liggen ook alle cruiseschepen op dit moment stil. Wel groeide afgelopen maand het aantal abonnees op Disney+ met 5,5 miljoen naar 54,5 miljoen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.