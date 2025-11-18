Tijdens het jaarlijkse Reisgala, dat op zaterdag 31 januari 2026, wordt gehouden, worden de Vakantie Awards 2026 uitgereikt. Goed nieuws voor Avila Beach Hotel: Het hotel op Curacao is genomineerd in de categorie Hotels.

Wat deze nominatie bijzonder maakt: Zij zijn het enige family-owned hotel in de selectie dat geen onderdeel is van een keten. “We staan daarmee tussen grote internationale spelers, en zijn dankbaar dat onze vorm van persoonlijke, authentieke Caribbean hospitality, die we sinds 1949 met liefde bieden, wordt gezien”, zegt Robbin Vogels (General Manager Avila Beach Hotel).

“Branchegenoten en reisprofessionals, zoals jullie, weten als geen ander hoeveel toewijding schuilgaat achter een onafhankelijk, family-owned hotel. Daarom is deze nominatie voor ons zó bijzonder. Jullie vertrouwen heeft ons hier gebracht. Het is een salut aan bijna 80 jaar Avila-geschiedenis, een dankwoord aan de familie Møller die de stevige basis legde, en, als het ons gegund is, de kroon op 10 jaar familie Vogels als eigenaren van het Avila Beach Hotel. Een stem op Avila is een stem voor authentieke, persoonlijke én duurzame hospitality. Dank dat jullie ons werk zien.”



