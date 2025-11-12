In deze aflevering ontvangen Travelpro’s Sharon Evers en Dylan Cinjee de Azië-experts van Avila Reizen Freek Vermeulen en Philip van den Hurk, terwijl ze letterlijk met hun voeten in het zand zitten in de unieke ‘beach room’ op het kantoor van Avila Reizen.

Samen ontdekken ze de meest fascinerende bestemmingen in Azië. Je hoort onder meer waarom Japan momenteel super booming is, van de bloesemtijd tot unieke activiteiten zoals Sumotrainingen en sushiworkshops.

Van de moderne infrastructuur tot de avontuurlijke binnenlanden. Leer over steden zoals Xi’an en de gigantische verticale stad Chongqing.

Ook nemen we vooroordelen van India weg en ontdekken we de extreme rijkdom aan cultureel erfgoed en de verrassende natuur; wist je dat je hier de Big Five én de tijger kunt spotten tijdens een safari?

Luister nu om geïnspireerd te raken voor je volgende reis naar Azië.