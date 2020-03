“Het Calamiteitenfonds is een draak van een regeling”, dat hebben Elske Doets (directeur-eigenaar Jan Doets America Tours) en Mattijs ten Brink (Sunweb Group) gezegd in het radioprogramma Zakendoen van BNR Radio. “De consument denkt dat het coronavirus een calamiteit is, maar dan blijk je er dus niks mee te kunnen.”

“Het is eigenlijk een draak van een regeling. De consument denkt: ik heb betaald voor het Calamiteitenfonds en het coronavirus is een calamiteit, maar dan blijk je er dus niks mee te kunnen. Dat geeft een heel onaangenaam gevoel”, aldus Doets, die laat weten haar zorgplicht als reisorganisatie enorm serieus te nemen. “Ik vind ook dat je in een situatie waarin we nu zitten dat je dan eigenlijk niet de letter van de wet kan toepassen en verder moet denken. Hierin kunnen wij ons ook echt onderscheiden.”

Het Calamiteitenfonds kreeg sinds de uitbraak van het coronavirus al meerdere vragen over de garantieregeling van het fonds als het gaat om ziektes/epidemieën, maar voor ziektes bestaat geen dekking. Erik Jan Reuver (directeur Calamiteitenfonds) liet eerder op de vraag van TravelPro weten dat het niet ter discussie staat. Frank Oostdam (directeur) liet daarop weten dat hij het er wel over wil hebben na de coronacrisis. “Misschien moeten we naar specifieke onderdelen kijken”, aldus Oostdam.

“Ik kan het er alleen maar helemaal mee eens zijn dat het Calamiteitenfonds een draak van een regeling is”, aldus Ten Brink. “Mijn eerste reactie op het coronavirus was ook: gelukkig hebben we een Calamiteitenfonds. Dat bleek dus niet zo te zijn. Het is dan ook echt een discussie die we hierna eens rustig met elkaar moeten voeren. We moeten het fonds misschien meer middelen geven en dat betekent misschien ook dat de bijdrage omhoog moet. Daar moeten we over nadenken. Ik vind dat verzekeraars hier ook een rol inspelen en ik hoor dat een aantal verzekeraars zeggen dat ze het coronavirus überhaupt uitsluiten van de reisverzekering. Dat vind ik heel onbegrijpelijk. Daarnaast vind ik het terecht, wat Elske zegt, dat we onze zorgplicht moeten uitoefenen en dus helaas ook deels ons eigen beleid moeten gaan maken hoe we hier mee om willen gaan.”

Op de vraag of Doets het ook een idee vind om de bijdrage voor het Calamiteitenfonds iets hoger in te zetten, laat zij weten: “Het zou kunnen. Je kan er nu, voor € 2,50, weinig van verwachten en je schept verkeerde verwachtingen. Er is deze week voor reisorganisaties een verzekering gelanceerd waarmee wij ons kunnen verzekeringen tegen mogelijk omzetverlies door calamiteiten. Dat vind ik wat discutabel, want ik vind het belangrijker om iets voor de consument te doen. Daar gaat het om.”

Overigens vindt Doets dat ook de consument realistisch moet blijven. “Het gaat het realiteitsgevoel een beetje te boven dat mensen die vastzitten op een cruiseschip in Azië verwachten dat de Nederlandse regering een vliegtuig stuurt.” Ten Brink laat daarop weten: “We zullen als reisbranche altijd de zorgplicht op ons nemen, maar niet tot in het extreme. Dat is niet te betalen. Ook de reiziger heeft hier een eigen verantwoordelijkheid.”

