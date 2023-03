“Het is niet toevallig dat we vorig jaar op Schiphol een crisis hadden”

Deel dit artikel

Erica Dankmeijer werkt ruim 30 jaar in de reiswereld en startte tijdens de coronacrisis samen met Romeo Stenzen naast haar Reisbureau Acire, Gayaway en Delta Holidays, ongevaccineerdopvakantie.nl. Travelpro spreekt haar in haar eigen ‘koninkrijk’ in Nieuwegein.

Hoe gaat het met de boekingen via ongevaccineerdopvakantie.nl?

“Uitstekend, grandioos. We krijgen heel veel mails en chatberichten en de omzet is verdubbeld. Ook van een aantal collega’s, voornamelijk ZRA’s, hebben we positieve berichten ontvangen. Dat ze het stoer vinden dat we dit zo openlijk uiten, dat ze graag willen helpen, maar dat ze het niet in het openbaar willen doen.”

Waarom durven ze niet?

“Ze durven zich niet uit te spreken, zoals Romeo en ik dat doen, dat wij er voor iedereen zijn. Ze zijn bang zijn dat ze door hun hoofdkantoor worden teruggefloten of dat ze klanten kwijtraken die wel voor de vaccinaties zijn.”

Voel je je weggezet als wappie?

“Ja, maar ik ben ook een wappie, een trotse wap. Maar of je het nou wappie moet noemen? Het heeft een negatieve bijklank, maar ik sta superpositief in het leven en het heeft me ontzettend veel mooie en nieuwe contacten gebracht.”

Hoe zie je het jaar verder voor je?

“Ik houd mijn hart vast voor het WEF (het World Economic Forum, red), die reizen alleen voor de elite wil maken en doet er alles aan om het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Ik vind het niet toevallig dat we vorig jaar op Schiphol een crisis hadden, personeelstekorten, nu weer een hoge inflatie en energieprijzen. Mensen kunnen hierdoor steeds moeilijker op vakantie. Ook diverse ontwikkelingen in Amerika met het prijsplafond en de Pfizer-files. Ook een situatie als wat Thailand halverwege januari deed met het wel/niet wijzigen van toelatingseisen en diverse politieke onlusten in landen als Peru en Brazilië. Ik vind het heel ernstig dat onze overheid meer aandacht heeft voor Oekraïne en het klimaat dan voor de eigen inwoners. Het worden nog een paar moeilijke jaren.”

Auteur Arjen Lutgendorff