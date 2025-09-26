Deze aflevering staat in het teken van Noord-Amerika, met de experts Rianne van der Werf en Sietske van Leusden van Avila Reizen. Laat je meevoeren langs de ruige natuur, indrukwekkende roadtrips en de meest unieke ervaringen in Canada en de Verenigde Staten.

Ontdek de pure en ongerepte wildernis van Alaska en Yukon, die als avontuurlijke bucketlistbestemmingen worden gezien, met volop mogelijkheden voor wildlife spotten. Maar ook Banff en Jasper worden besproken.

Voor de Verenigde Staten bespreken de experts favoriete natuurparken zoals Yellowstone, bekend om zijn geisers, watervallen en wildlife (waaronder bisons en beren). Daarnaast hebben we het over de iconische muziekroute van New Orleans (Jazz) via Memphis (Rock & Roll/Blues) naar Nashville (Country), waarbij geschiedenis en cultuur centraal staan.

Luister nu om geïnspireerd te raken voor je volgende reis naar Noord-Amerika!