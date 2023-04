Historische evenementen rondom 150e verjaardag Holland America Line

Deel dit artikel

Van een ceremonie in een historisch pand tot aan een gala aan boord; Holland America Line maakt zich op om een dag te vieren die 150 jaar geleden is ontstaan. Het jubileum van de premium cruisemaatschappij staat gepland op 18 april 2023.

Op die datum komt Rotterdam VII aan in de stad die het cruiseschip de naam bezorgde, Rotterdam. De cruisemaatschappij maakt zich die dag op om het jubileum te vieren met hoogwaardigheidsbekleders, haven ambtenaren en gasten. Het schip Zuiderdam, zal die dag in Amsterdam zijn en voor de gasten van de Grand World Voyage een gala aan boord organiseren.

Holland America Line President Gus Antorcha zal de viering leiden. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, de doopvrouwe van het schip Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en nazaten van de oorspronkelijke oprichters van Holland America Line, zullen de evenementen bijwonen.

“Holland America Line is een bedrijf dat enorm trots is op het erfgoed en we hebben daarnaast respect voor de rol die we in de geschiedenis hebben gespeeld. Met onze 150ste verjaardag en deze feestelijkheden eren we onze traditie en erkennen tegelijkertijd wie we vandaag de dag zijn,” zei Antorcha. “Alle festiviteiten die we hebben gepland, hebben een speciale betekenis en we zijn enthousiast om dit te vieren met zoveel personen die door de jaren heen onderdeel waren van ons verhaal en met onze gasten, teamleden en de steden Rotterdam en Amsterdam.”

Bij de aankomst van Rotterdam op 18 april beginnen de festiviteiten rond de 150ste verjaardag in Hotel New York, waar het oorspronkelijke hoofdkantoor van Holland America Line was gevestigd. De cruisemaatschappij zal een herdenkingsbel in de stijl van een traditionele scheepsbel onthullen. Deze bel zal permanent in hotel New York worden tentoongesteld. Tijdens de officiële ceremonie zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden de bel volgens scheepstraditie zegenen voordat deze wordt geschonken aan Hotel New York.

Daarnaast zal één van de eerste Holland America Line aandelen worden overhandigd om te worden bewaard als onderdeel van een speciale collectie in het archief van de stad Rotterdam. Voor fans die de mijlpaal persoonlijk willen herdenken, ontwierp PostNL speciaal voor dit 150-jarig jubileum een gouden postzegel die voor verzamelaars in beperkte oplage te koop zal zijn.

Na een galadiner aan boord van Rotterdam en Zuiderdam verhuizen de feestelijkheden zich naar het Lido zwembad met live muziek, champagne en wordt er een toast uitgebracht op de speciale dag. Ook op de negen andere schepen van de vloot van Holland America Line worden jubileumfeesten gehouden.

Tijdens de 150th Anniversary Transatlantic Crossing aan boord van Rotterdam, een reis die 6 april vertrekt uit New York City en op 18 april aankomt in Rotterdam, worden gasten getrakteerd op een groot aantal bijzonderheden ter gelegenheid van de verjaardag van het bedrijf.

Daarnaast presenteert Holland America Line aan boord een speciaal menu met gerechten van voormalige traditionele Holland America Line reizen die teruggaan tot de jaren 1920. Aan boord kunnen gasten de geschiedenis en de oorsprong van het bedrijf herbeleven tijdens een ‘Throwback Happy Hour’ dat de tijd terugdraait met drankjes voor slechts 75 cent, een Nederlandse High Tea, een Rijsttafel pop-up in Tamarind en jubileum-thema’s en presentaties door Bill Miller, maritiem historicus en Holland America Line autoriteit.

Auteur Arjen Lutgendorff