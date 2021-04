Hoge Raad: Booking.com is een ‘reisagent’

Overeenkomstig het advies van advocaat-generaal De Bock, heeft de Hoge Raad vandaag Bpf Reisbranche in het gelijk gesteld. Volgens de Hoge Raad is voor ‘bemiddelen’ voldoende dat de werkzaamheden van Booking.com eraan bijdragen dat de klant en de accommodatiehouder een overeenkomst kunnen sluiten. Die werkzaamheden hoeven niet veelomvattend te zijn en kunnen ook verricht worden door middel van digitale technieken. Het reserveringsplatform van Booking.com is erop gericht dat klanten met behulp van de faciliteiten van dat platform overeenkomsten aangaan met accommodatiehouders. Ook de administratieve verwerking van de boeking verloopt via de website van Booking.com. Verder is belangrijk dat Booking.com van de accommodatiehouder een beloning ontvangt als de klant via Booking.com heeft geboekt en gebruik heeft gemaakt van de accommodatie. Dit bedrijfsmodel brengt volgens de Hoge Raad mee dat Booking.com ‘bemiddelt’ bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen en daarom ‘reisagent’ is in de zin van het besluit van de staatssecretaris.

Procedure

Zowel de rechtbank Amsterdam als het gerechtshof Amsterdam hebben het standpunt van Booking.com gevolgd, en de vordering van Bpf Reisbranche daarom afgewezen. Daartegen heeft Bpf Reisbranche beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak voor de verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof Den Haag. Dat hof moet onder meer nog beslissen of Booking.com ook voldoet aan de overige vereisten voor verplichte deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, en zo ja, met ingang van welke datum.