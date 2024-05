Holiday Extras heeft het in Amsterdam gevestigde Quick Parking overgenomen, wat hun tweede grote investering is in Nederland.

Door deze overeenkomst neemt Holiday Extras de merken, website, distributiepartnerschappen, leveringsafspraken en technologieplatform over, samen met de langdurige huurcontracten en de exploitatie van de vier parkeerfaciliteiten van Quick Parking die diensten verlenen aan passagiers voor de luchthavens Schiphol in Amsterdam, Brussels International, Rotterdam The Hague en Eindhoven. Deze nieuwe aanwinst, samen met een veel breder internationaal parkeernetwerk en het reeds gevestigde Duitse bedrijf van de groep, versterkt de Europese voetafdruk van Holiday Extras aanzienlijk.

In totaal voegen de vier locaties van Quick Parking nog eens 6.200 parkeerplaatsen toe aan de eigen luchthavenparkeerportfolio van Holiday Extras in Europa. Dit volgt kort op de recente overname van de parkeergarage in München in februari ’24 en de strategische investering in het Nederlandse Transferz grondvervoerbedrijf in november ’23. De overname van Quick Parking is een verdere belangrijke stap in de uitbreiding van Holiday Extras in Europa.

Het team van Holiday Extras en Quick Parking bestaat uit Hugo Loudon, CFO van Holiday Extras; Albert Weerman, oprichter van Quick Parking; en Simon Hagger, plaatsvervangend CEO van Holiday Extras. Holiday Extras is van plan om het hoofdkwartier op Schiphol en het getalenteerde, langdurige team van Quick Parking op hun plaats te houden en het team uit te breiden naarmate ze investeren in een nieuw en spannend groeiplan. Oprichter en CEO Albert Weerman zal aanblijven als adviseur voor de Holiday Extras Group over hun uitbreidingsplannen in Europa. De investering zal verder bestaan uit upgrades van elke parkeerlocatie, inclusief verbeteringen aan de beveiliging en faciliteiten en de installatie van de nieuwste zelfbedieningstechnologie via de eigen ParkIT-business van Holiday Extras, samen met het toevoegen van de groepsaanpak voor verbeterde boekingsflexibiliteit met hun Flextras belofte, de AI-aangedreven app en een onophoudelijke focus op het leveren van de beste prijzen en klantenservice.

Albert Weerman, oprichter en CEO van Quick Parking: “De toewijding van Holiday Extras aan klantenservice, duurzame ontwikkeling en betere technologie maakt hen de perfecte koper voor ons bedrijf en een nieuw thuis voor ons team. We zijn allemaal enthousiast om ons aan te sluiten bij de Holiday Extras Group en blij dat het bedrijf dat mijn vrouw Margot en ik hier hebben opgericht en opgebouwd in goede handen zal zijn.”

Simon Hagger, plaatsvervangend CEO van Holiday Extras: “De overname van Quick Parking vinkt zoveel vakjes aan voor onze groep. Verdere uitbreiding van onze eigen parkeeroperaties in Europa, veel meer aanbod in nieuwe gebieden en door toepassing van onze team- en technologiecapaciteit zien we deze gedurfde zet als een significante versneller van onze Europese groeiplannen. We kunnen niet wachten om met het Quick Parking team te werken en hen welkom te heten in de Holiday Extras familie!”

Matthew Pack, CEO van Holiday Extras Group: “Ik ben verheugd over de overname van Quick Parking! Een enorme felicitatie aan Albert en Margot, de oprichters – slimme ondernemers, die een fantastisch bedrijf hebben opgebouwd. We zijn trots om Quick Parking toe te voegen aan de Holiday Extras Group en zijn klaar om de operatie een boost te geven met onze ‘minder gedoe, meer vakantie’ expertise.”