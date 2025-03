De online reisaanbieder Holidayguru.nl is met onmiddellijke ingang gestopt met alle activiteiten in Nederland.

Dat heeft het bedrijf op de eigen Nederlandse website laten weten.

‘Met pijn in ons hart moeten we jullie informeren dat we besloten hebben om Holidayguru.nl niet langer voort te zetten. Hierdoor zijn boekingen via onze website niet meer mogelijk. Als je al een reis hebt geboekt, kun je gerust zijn: je reis zal zonder beperkingen en zoals gepland worden uitgevoerd. Deze beslissing was niet makkelijk, en we gaan jou en de gehele Holidayguru-community uit Nederland enorm missen.’

Holidayguru.nl is onderdeel van het Duitse Urlaubsguru, dat in 2012 werd opgericht door Daniel Marx en Daniel Krahn. Urlaubsguru ontwikkelde zich binnen korte tijd razendsnel tot populaire dealwebsite in Duitsland. Medewerkers speurden het internet af naar reisdeals.

Vanuit Duitsland werd Urlaubsguru onder de naam Holidayguru ook actief in andere Europese landen, waaronder Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Holidayguru.nl ging in 2019 in Nederland van start, met een kantoor in Utrecht.

De OTA bood op zijn website onder andere zonvakanties aan, maar ook stedenreizen en rondreizen. Hiervoor werd samengewerkt met partners die bij SGR/ANVR waren aangesloten.

In een verklaring op het Duitse Urlaubsguru.de zeggen de twee oprichters Krahs en Marx:

‘Deze beslissing is na zorgvuldige overweging en om economische redenen door de directie van Urlaubsguru genomen. Deze stap is ons echt niet gemakkelijk gevallen en werd pas genomen nadat we alle opties grondig hebben onderzocht. We bedanken alle partners en vooral ons team ter plaatse, dat zich op elk moment met veel toewijding en passie heeft ingezet.’



In Duitsland is Urlaubsguru gewoon volop actief. In december afgelopen jaar maakte het online reisportaal details bekend over de lancering van een touroperator. Het eerste lifestyle-toerismeaanbod van Urlaubsguru Touristik is inmiddels beschikbaar op Urlaubsguru.de en 5 vor Flug.



Het team van Holidayguru.nl schrijft tenslotte op de Nederlandse website:

‘Wat blijft is onze liefde voor het reizen – en die delen we graag nog steeds met jou. Bezoek daarom gerust onze Duitse website of volg ons op onze Duitse social mediakanalen.’ (Beeld: Urlaubsguru)