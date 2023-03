Holland Norway Lines verplaatst afvaarten naar Duitsland

Deel dit artikel

Holland Norway Lines heeft naar eigen zeggen een oplossing gevonden voor de recente problemen in de Eemshaven en kondigt aan dat het vaarschema voor het lente- en zomerseizoen gewaarborgd is. Zo zal de rederij op korte termijn varen vanuit de Duitse havenstad Cuxhaven en streeft de cruise-ferry maatschappij ernaar haar activiteiten voor het hoogseizoen te verplaatsen naar het Duitse Emden.

In reactie op de recente uitdagingen met betrekking tot de vaste ligplaatsen in de Eemshaven, heeft Holland Norway Lines intensief gewerkt aan het vinden van alternatieve havens die regelmaat en voorspelbaarheid bieden voor reizigers naar Noorwegen en zo de afvaarten weer kunnen garanderen.

“De uitdagingen in de Eemshaven dwongen ons op zoek te gaan naar alternatieven. We zijn erg blij dat we een oplossing hebben die we vanaf april kunnen inzetten”, zegt Morten Aggvin, CEO van Holland Norway Lines. Vanaf ongeveer half april zal de maatschappij opereren vanuit Cuxhaven, Duitsland. HNL heeft ook een intentieverklaring getekend met AG Ems en de haven van Niedersachsen voor een verplaatsing naar Emden, met de ambitie om vanaf 1 juni vanuit Emden te gaan varen. HNL werkt momenteel samen met de plaatselijke autoriteiten om de regelingen voor ISPS, douane en verkeer, alsook operationele details af te ronden.

“De meerderheid van onze passagiers is op zoek naar de meest efficiënte route van Noord-Europa naar Noorwegen – of omgekeerd – met directe toegang tot het Noorse Fjordengebied. Emden is ideaal gelegen door de nabijheid van zowel de Nederlandse als de Duitse markt, en voor onze Nederlandse passagiers betekent Emden slechts een marginaal langere rij-afstand in vergelijking met de Eemshaven. We zijn ook zeer tevreden met het vinden van een oplossing waarmee we de provincie Groningen verder kunnen ontwikkelen als toeristische bestemming”, zegt Aggvin.

“We voelen ons hartelijk verwelkomd door alle partners van de haven van Niedersachsen, AG Ems, Cuxport, de stad Cuxhaven en niet in de laatste plaats de stad Emden. In minder dan een jaar tijd is Holland Norway Lines een groot commercieel succes geworden en we zijn erg blij dat we ons nu volledig kunnen richten op de verdere ontwikkeling van het bedrijf en de passagierservaring.

De burgemeester van de stad Emden, Tim Kruithoff, legt uit: “De stad Emden is erg blij dat zij een innovatieve rederij als Holland Norway Lines een nieuwe thuishaven kan bieden. Emden is met zijn goede verkeersverbindingen en het grote culturele aanbod de optimale vertrek- en aankomsthaven voor de veerbootlijn naar Noorwegen.” “Daarnaast zijn we blij dat het mogelijk is om dit interessante verkeer permanent op de Ems te houden”, vult Dr. Bernhard Brons, CEO van AG Ems, aan.

Aggvin is blij om te zien dat passagiers vertrouwen hebben in de rederij, wat tot uiting komt in de boekingscijfers. “We hebben een enorme stijging gezien in ons boekingsniveau vergeleken met dezelfde tijd vorig jaar, en met een verhuizing naar Emden zijn we er zeker van dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten”, aldus Aggvin.

Voordat Holland Norway Lines vanuit Cuxhaven gaat varen is er nog kans op annuleringen, maar HNL werkt ook voor deze periode hard aan alternatieven en zal passagiers en andere partijen de komende weken op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen in het schema. Aggvin voegt hieraan toe: “Holland Norway Lines heeft een duidelijke ambitie om onze passagiers een unieke reiservaring te bieden en biedt haar oprechte excuses aan voor het ongemak dat is veroorzaakt door de recente onregelmatigheden. Als blijk van waardering voor al het geduld en begrip van onze passagiers die getroffen zijn door de annuleringen, willen wij een voucher aanbieden voor een gratis mini-cruise, evenals een korting van 25% voor een boeking van een auto.”

Auteur Arjen Lutgendorff