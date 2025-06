Het kabinet heeft deze week tijdens bijeenkomsten van de Nationale Veiligheidsraad en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing besloten Nederlandse reizigers die zijn gestrand in het Midden-Oosten te helpen.

De verslechterende veiligheidssituatie in het Midden-Oosten heeft geleid tot ingrijpende maatregelen van het kabinet. Nederlandse reizigers die momenteel in Israël gestrand zijn, krijgen hulp bij het verlaten van het land. Voor hen worden bussen ingezet naar Egypte, vanwaar ze met commerciële vluchten naar Nederland kunnen terugkeren.Deze ondersteuning geldt specifiek voor gestrande Nederlanders die in Nederland woonachtig zijn, evenals voor hun kerngezinsleden die ook in Nederland verblijven.

Irak en Iran

Voor reizigers in Iran en Irak is de situatie ingewikkelder. Door de beperkte medewerking van de autoriteiten en de onveilige omstandigheden blijft repatriëring vanuit deze landen lastig. Gestrande Nederlandse reizigers worden geadviseerd op eigen initiatief naar veiliger buurlanden te reizen. Daarbij ontvangen ze advies en waar nodig consulaire bijstand van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanmelden

Reizigers in de regio kunnen zich aanmelden voor hulp via het Crisis Contactformulier van Buitenlandse Zaken. Op dit moment hebben zich al enkele honderden Nederlanders gemeld.Voor reisorganisaties en -agenten met klanten in het Midden-Oosten is het zaak alert te blijven en klanten actief te informeren over de laatste ontwikkelingen en reisadviezen.

Reisadvies

In de reisadviezen meer actuele info: Iran / Irak / Israël / Palestijnse Gebieden