Huttopia introduceert met Bivouacs Huttopia een Europees boekingsplatform dat zich richt op legale kampeerplekken voor reizigers met een camper of busje. Het initiatief speelt in op de behoefte van deze groep om in de natuur te overnachten, zonder in strijd te zijn met lokale regelgeving.

Bivouacs Huttopia biedt meer dan duizend kampeerplekken op zo’n vijfhonderd locaties in Frankrijk, België, Spanje en Portugal. De plekken zijn in handen van particuliere en publieke eigenaren en zijn volgens Huttopia vooraf gecontroleerd op basis van vaste kwaliteitscriteria. Op elk terrein zijn maximaal twee voertuigen toegestaan en het verblijf is beperkt tot twee nachten. Daarmee wil het bedrijf overlast voorkomen en bijdragen aan een betere spreiding van reizigers.

Techniek

Via de app kunnen gebruikers locaties zoeken en reserveren. De applicatie bevat een routeplanner die met behulp van artificiële intelligentie routes samenstelt op basis van persoonlijke voorkeuren. De technologie is ontwikkeld in samenwerking met GENIAL, een startup uit Bordeaux die AI-oplossingen ontwikkelt voor de toerismesector.

Extra inkomstenbron

Volgens Huttopia levert het platform ook voordelen op voor lokale gemeenschappen en grondbezitters. Deze laatste groep – waaronder landbouwers – kan zonder investeringen of verplichtingen een extra inkomstenbron aanboren. ‘Wij hebben elk terrein persoonlijk bezocht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze kwaliteitsnormen’, aldus de directie. ‘Op deze manier worden onze partners ambassadeurs van hun regio, zonder dat ze hun werk hiervoor moeten onderbreken.’

Philippe Bossanne, oprichter en voorzitter van Huttopia: ‘We zijn ontzettend trots om deze zomer onze nieuwe Bivouacs Huttopia aan te bieden, waarmee we reizigers de mogelijkheid geven om onbekende regio’s te ontdekken en te overnachten op bijzondere plekken. Bivouac is een vorm van wildkamperen zoals je het in de nationale parken van Noord-Amerika vindt, maar nu op een nieuwe manier in Europa.’

Olivier Verbeke, oprichter en CEO van Bivouacs Huttopia: ‘Na een jaar van voorbereiding is het moment eindelijk daar. We kijken ernaar uit om reizigers te verwelkomen op alle bijzondere plekken die we het afgelopen jaar zelf hebben geselecteerd. Bivouacs Huttopia staat voor reizen in volledige vrijheid, met respect voor de natuur en met oog op duurzaam toerisme.’