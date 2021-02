IATA: Covid Travel Pass binnen enkele weken klaar

De International Air Transport Association (IATA) zegt te verwachten dat haar digitale Covid Travel Pass “binnen enkele weken” klaar zal zijn. Het gaat om een app die verifieert dat een passagier de Covid-19-tests of vaccins heeft ondergaan die nodig zijn om een land binnen te komen.

Het controleert ook of de uitvoering is gedaan door een erkende autoriteit. De brancheorganisatie beschouwt de pas als essentieel voor het heropenen van vliegreizen, aangezien veel landen nog steeds strikte beperkingen of quarantaines hanteren.

“De belangrijkste kwestie is er een van vertrouwen. Passagiers moeten erop kunnen vertrouwen dat de tests die ze hebben afgelegd nauwkeurig zijn en hen in staat stellen het land binnen te komen”, aldus Vinoop Goel namens IATA. “En dan moeten regeringen het vertrouwen hebben dat de tests die de passagiers beweren te hebben uitgevoerd, nauwkeurig zijn en aan hun eigen voorwaarden voldoen.”

De IATA zegt dat de Travel Pass op een “modulaire” manier is ontworpen, zodat hij kan samenwerken met andere digitale oplossingen die over de hele wereld worden uitgeprobeerd. Het zal beschikbaar zijn op iOS- en Android-platforms en zal naar verwachting gratis zijn voor passagiers.

Covid is volgens de cijfers van de IATA rampzalig geweest voor de luchtvaartindustrie, met een daling van de vraag met bijna 70% in 2020 in vergelijking met 2019. De industrie hoopt op herstel in 2021, maar het is onwaarschijnlijk dat de uitrol van vaccins het probleem onmiddellijk zal oplossen, wat een deel van de reden is waarom IATA denkt dat de Travel Pass nodig is.

Singapore Airlines was de eerste luchtvaartmaatschappij die in december een proef met de reispas startte. Etihad, Emirates, Qatar Airways en Air New Zealand behoren tot de andere luchtvaartmaatschappijen die momenteel testen uitvoeren. IATA zegt dat het de pas bespreekt met de meeste luchtvaartmaatschappijen in de regio Azië-Pacific.

“We werken momenteel samen met een aantal luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld en leren van deze pilots. En het plan is om in maart live te gaan”, aldus Goel. “Dus eigenlijk verwachten we de komende weken een volledig functioneel werkend systeem te hebben.”

Het papieren equivalent van de app is de gele kaart, een document van de Wereldgezondheidsorganisatie dat bevestigt dat passagiers zijn ingeënt. Het wordt vaak gebruikt om te bewijzen dat passagiers een vaccinatie tegen gele koorts hebben gehad die nodig is om sommige landen binnen te komen. IATA zegt dat het risico op fraude met papieren documenten te groot is.

Europol heeft onlangs onthuld dat er vervalsingen zijn gevonden in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Maleisische politie heeft naar verluidt onlangs zes Pakistaanse mannen gearresteerd die ervan verdacht werden negatieve resultaten te vervalsen.

