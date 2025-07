De Iberostar Group is opgenomen in de prestigieuze TIME100-lijst van 2025, als enige Spaanse én toeristische vertegenwoordiger. De lijst erkent bedrijven die wereldwijd impact maken, en Iberostar wordt geprezen in de categorie Leaders vanwege zijn duurzame bedrijfsmodel en innovatieve aanpak binnen de toerismesector.

Vicevoorzitter en CEO Sabina Fluxá noemt de erkenning “een steun voor onze missie om het toerisme te transformeren met langetermijnvisie en toewijding aan uitmuntendheid.”

Onder de vlag van de beweging Wave of Change zet Iberostar zich wereldwijd in voor verantwoord toerisme: met inclusieve werkculturen, steun aan lokale gemeenschappen en bescherming van mariene biodiversiteit – van Caribische koraalriffen tot Posidonia-weiden in de Middellandse Zee. Ook wordt gewerkt aan circulaire hotelervaringen met minder afval en meer energie-efficiëntie.

Gloria Fluxá, Chief Sustainability Officer, benadrukt: “Deze lijst laat zien dat duurzaamheid geen extraatje is, maar een bron van langetermijnwaarde. We bouwen aan een toerismemodel dat natuur ondersteunt, gemeenschappen versterkt en veerkracht creëert.”

De selectie voor de TIME100-lijst is gebaseerd op impact, innovatie, ambitie en succes, beoordeeld door experts en redacteuren wereldwijd.



Beeld ter illustratie