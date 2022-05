Indonesië: geen verplichte PCR-test voor vertrek meer nodig

Deel dit artikel

Wonderful Indonesia The Netherlands komt met goed nieuws uit Indonesië, waar is besloten dat een verplichte PCR-test voor vertrek niet meer nodig is. Daarnaast is er besloten dat mondmaskers in de buitenruimte niet meer verplicht zijn.

Wie op reis gaat naar Indonesië heeft de volgende zaken nodig; een geldig paspoort (minimaal 6 maanden), een bewijs van vaccinatie (volledige vaccinatie) vanaf 18 jaar, een visa on arrival (bij aankomst op de luchthaven voor 35 euro in cash), een verzekeringsbewijs voor COVID-19 gerelateerde uitgaven en reizigers moeten de PeduliLindungo App (pas te activeren in Indonesië) downloaden.

Alle ins en outs zijn gedetailleerd beschreven op deze website.

Author Arjen Lutgendorff