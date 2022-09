Indonesië: Nederlandse markt doet het heel goed

Deel dit artikel

Nederlanders weten Indonesië weer goed te vinden, dat blijkt wel uit de officiële cijfers van internationale aankomsten in de periode januari – juli 2022 en juli 2022 die Indonesië heeft gepubliceerd.

In de gepubliceerde ‘Top 5 januari – juli 2022’ is Nederland geëindigd op een vierde plaats met 33.148 arrivals, waar men uitging van 7.800 arrivals. Ook in de maand juli bezochten met 12.896 arrivals meer Nederlanders Indonesië dan van tevoren was verwacht (1.200) waarmee Nederland in juli op de vijfde plek eindigde achter het Verenigd Koninkrijk (1), India (2), Australië (3) en Zuid-Korea (4).

Alleen het Verenigd Koninkrijk (1), India (2) en Australië (3) scoren nog betere cijfers. Niet alleen de toplanden deden het goed, maar over het algemeen kwamen er van januari tot juli meer toeristen dan van tevoren was ingeschat. Waar men in Indonesië was uitgegaan van 984.100 arrivals, werden dat er uiteindelijk ruim 1,2 miljoen. Vooral in juli werd het verwachte aantal arrivals (166.300) fors overtroffen (476.970).

Author Arjen Lutgendorff