Van 5 t/m 7 februari 2026 worden de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch omgetoverd tot de festivalvloer van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en merken samenkomen in een inspirerende mix van beleving, advies en entertainment.

Als onderdeel van de VvKR presenteert Inezia Tours zich aan het publiek met gespecialiseerde natuur-, fotografie- en vogelreizen die reizigers meenemen naar de meest indrukwekkende ecosystemen ter wereld.



Reizen met aandacht voor natuur en detail

Inezia Tours is een kleinschalige specialist in natuurreizen, met een diepgewortelde passie voor vogels, wildlife en ongerepte landschappen. De organisatie ontwikkelt zorgvuldig samengestelde reizen naar onder andere Afrika, Zuid-Amerika, Scandinavië en de poolgebieden. Dankzij deskundige gidsen en persoonlijke begeleiding ontdekken reizigers bijzondere soorten, unieke habitats en de stille schoonheid van de natuur.



“Wie met ons reist, kijkt anders”, zegt Desiree Kuperus van Inezia Tours. “Of je nu in een groep wilt reizen, of met z’n tweeën, we willen reizigers laten ervaren hoe intens en indrukwekkend de natuur kan zijn wanneer je écht de tijd neemt om te ervaren. Op het Vakantie Festival vertellen we graag hoe onze reizen mensen verbinden met de wereld, van subtiele vogels tot groot wildlife.”



Een waardevolle en onderscheidende deelnemer

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Inezia Tours een unieke dimensie naar het evenement. “Ze laten bezoekers kennis maken met de natuur op een manier die raakt. De rust, de kennis en de verwondering die zij meebrengen, verrijken de beleving op het festival.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de rol van kleinschalige specialisten binnen het concept. “Inezia Tours laat prachtig zien hoe diepgaande expertise en persoonlijke betrokkenheid samenkomen. Hun deelname onderstreept onze ambitie om een divers en inspirerend platform te creëren waarin waardevolle niche-spelers volop ruimte krijgen.”



Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.