Ingmar (TravelClown) is nu specialist voor alles onder de gordel

‘Of je nu je schaamhaar, balzak, kont of penis wilt scheren…met de ManMower Trimmer heb je een nieuwe vriend gevonden!’ Het zijn niet de teksten die je verwacht bij een reisondernemer, maar voor Ingmar Bruinsma (oprichter TravelClown) ondertussen dagelijkse kost. Waar zijn reisbedrijf in (corona-)winterslaap is, werkt Ingmar zich de ballen uit z’n broek met zijn nieuwe bedrijf Balzy. “We verkopen trimapparaten en zijn gespecialiseerd in het gebied onder de gordel.”

Hoe kwam je op dat idee?

“Mijn compagnon Nathan (overigens niet uit de reissector) en ik zagen in Amerika een behoorlijk grote club die hier erg succesvol in bleek. We ontdekten dat er in Nederland ook behoefte aan dit soort producten is en hebben ons bedrijf stap voor stap uitgebreid. Nu verkopen wij in Nederland en België dé trimmer voor je kroonjuwelen, je ballen, je zak.”

Het volledige interview met Ingmar is te lezen in TravelPro #08.

