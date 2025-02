Na meer dan 25 jaar actief te zijn als wereldwijd verkoopagentschap, gaat International Travel Support Centre (ITSC) verder onder de naam House of Netix.

Foto boven: Frank Classen (eigenaar House of Netix).

De kernactiviteiten onveranderd blijven. House of Netix blijft zich richten op verkoopvertegenwoordiging, verkoopactivatie en consultancy binnen de reisindustrie. Frank Classen, eigenaar van House of Netix, licht de rebranding toe: “House of Netix is niet zomaar een rebranding; het is een weerspiegeling van wie we zijn en waar we voor staan,” zegt Frank Classen, Eigenaar van House of Netix. “We zijn meer dan alleen een verkoopagentschap—we zijn partners in succes. De passie, expertise en toewijding van ons team zijn de drijvende krachten achter de resultaten die we leveren, en we zijn enthousiast om deze nieuwe energie in alles wat we doen te brengen. Service is een mindset, en wij zijn hier om doelen om te zetten in succes voor onze klanten.”

ITSC heeft door de jaren heen grote merken zoals Marriott International en Hertz Car Rental vertegenwoordigd. Volgens het bedrijf was de oorspronkelijke naam minder herkenbaar en sloot deze niet goed aan bij de huidige marktpositie. Met de nieuwe naam wil House of Netix duidelijker communiceren waar het voor staat en hoe het bedrijven helpt groeien in een steeds veranderende sector. House of Netix blijft zich inzetten voor de ondersteuning van klanten bij het versterken van hun marktpositie en het optimaliseren van hun commerciële strategieën. De rebranding gaat gepaard met een vernieuwde focus op innovatie en een dynamische aanpak binnen de reisindustrie.