De Dormio Group breidt haar internationale activiteiten aanzienlijk uit. Met overnames, nieuwe projecten en uitbreiding binnen bestaande markten groeit het aantal locaties wereldwijd van 41 naar 61.

In Zuid-Europa neemt Dormio Group het Portugese Duna Parque Group over, een leisureorganisatie met 19 locaties. De aandelenoverdracht vond eind 2024 plaats, waarna de overname in het eerste kwartaal van 2025 formeel werd afgerond. Dormio is sinds januari 2024 verantwoordelijk voor het management van de groep. De overname versterkt de positie van Dormio in Zuid-Europa.

Eerste project in het Caribisch gebied

Met de toevoeging van PODS Curaçao by Dormio betreedt de groep voor het eerst het Caribisch gebied. Dit concept richt zich op het luxe segment, met nadruk op een ontspannen strandbeleving. Het project is sinds februari 2025 onderdeel van het portfolio.

Nieuwe locaties in Nederland en Oostenrijk

Ook in eigen land breidt Dormio uit. In de zomer van 2025 openen twee nieuwe resorts: Dormio Resort Medemblik en Dormio Resort De Hondsrug. In Oostenrijk wordt gebouwd aan Seefeld Village, gepland voor opening in de zomer van 2026. Dormio is nu actief in zes landen. CEO Don van Schaik spreekt van “mijlpalen die het resultaat zijn van teamwork, visie en betrokkenheid.”