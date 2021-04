Internationale toeristische kopstukken te gast in Turkije

Istanbul is op 6-7 april gaststad voor het Luxury Mice Networking Event, met deelnemers van naam en faam in de internationale toeristische en MICE sector. Turkije loopt met haar Safe Tourism Certification Program voorop in de inspanningen voor veilig reizen tijdens de huidige pandemie.

Met het initiëren van business-to-business evenementen als dit en het samenbrengen van beleidsmakers en leiders in de toeristische sector ondersteunt het land de toeristische ontwikkeling wereldwijd.

Aan de met dit doel georganiseerde workshop wordt deelgenomen door prominente toerismeprofessionals als Terry Dale, President United States Tour Operators Association, Bob Duglin, Vice-President American Society of Travel Advisors, Thomas Klein, Treasurer Wellness Tourism Association, en Erik Wolf, Executive Director World Food Travel Association.

Ook toonaangevende reisorganisaties wereldwijd zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshop, die een uitstekende mogelijkheid biedt tot het leggen of versterken van contacten, het delen van kennis en ervaringen, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om de hotspots van Turkije te (her)ontdekken. En om vanuit nauwe samenwerking gericht aan gezamenlijke oplossingen tijdens en na de pandemie te werken.

