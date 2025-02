ITA Airways en Lufthansa Group breiden hun samenwerking uit met een nieuw codeshare-akkoord. Hiermee worden de route-netwerken van ITA Airways en de netwerkmaatschappijen van Lufthansa Group voor het eerst gekoppeld.

Hierdoor kunnen passagiers de routes van beide luchtvaartmaatschappijen combineren binnen één boeking. Met de start van de ticketverkoop vandaag zijn meer dan 100 nieuwe codeshare-verbindingen beschikbaar voor vluchten vanaf 30 maart 2025. Dankzij het codeshare-systeem krijgen reizigers meer flexibiliteit en extra reisopties. Ondanks dat zij met verschillende luchtvaartmaatschappijen vliegen, ontvangen passagiers één ticket met een enkele vluchtcode en kunnen zij hun bagage rechtstreeks naar de eindbestemming laten doorsturen. Daarnaast blijven loyaliteitsprogramma’s zoals Miles & More en Volare van toepassing, zodat reizigers ook op codeshare-vluchten miles of punten kunnen sparen en inwisselen.

Uitgebreide reismogelijkheden

Met de start van de zomerdienstregeling op 30 maart 2025 zullen geselecteerde ITA Airways-vluchten ook opereren onder de vluchtcodes van Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines. Dit geldt zowel voor binnenlandse vluchten binnen Italië vanaf Rome-Fiumicino als voor internationale routes naar onder andere Malta, Athene, Sofia en Tirana. Nieuwe ITA-bestemmingen zoals Alghero (Sardinië), Pantelleria (Sicilië) en Reggio di Calabria worden voor het eerst toegankelijk voor klanten van Lufthansa Group.

De codeshare-uitbreiding maakt het tevens mogelijk om routes binnen Europa soepeler te combineren. Zo kan een Lufthansa-passagier bijvoorbeeld een vlucht boeken van Frankfurt naar Rome onder vluchtcode LH236 en vervolgens een aansluitende ITA Airways-vlucht naar Brindisi onder de code LH5078. Dit biedt extra mogelijkheden bovenop de bestaande verbindingen van Lufthansa Group naar Brindisi.

Volledige integratie op termijn

Omgekeerd kunnen ITA Airways-passagiers hun reis eenvoudig uitbreiden met aansluitende vluchten van Lufthansa Group-netwerkmaatschappijen. In eerste instantie richt het nieuwe codeshare-aanbod zich op Europese routes, waardoor bestemmingen in Noord-, Centraal- en Oost-Europa direct bereikbaar worden met een ITA Airways-ticket. Zodra het codeshare-programma volledig is uitgerold, krijgen ITA-passagiers toegang tot meer dan 250 bestemmingen binnen het Lufthansa Group-netwerk.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer van Lufthansa Group, zegt hierover: “ITA Airways is nu een integraal onderdeel van het reisaanbod voor onze gezamenlijke passagiers. Dankzij deze samenwerking kan een klant van Lufthansa Group met één boeking profiteren van gesynchroniseerde aansluitende vluchten van ITA Airways. Dit codeshare-akkoord verbetert de reiservaring en biedt aanzienlijke voordelen voor onze klanten.”