Drie dagen vol business, sprekers van wereldklasse en netwerken: zorg ervoor dat je aanwezig bent bij het belangrijkste evenement voor de reisindustrie!

Van 5 – 7 maart 2024 zal The World’s Leading Travel Trade Show®, ITB Berlin, de mondiale toeristische sector opnieuw samenbrengen. De hele wereld komt hier samen! Profiteer van het ruime aanbod, zowel ter plaatse als virtueel. Netwerk met hooggeplaatste beleidsbepalers, leg nieuwe zakelijke contacten en verzamel waardevolle expertise.

Reistechnologie, diversiteit & inclusie, toekomstig reizen, hospitality, MICE, duurzaamheid en nog veel meer: ​​ITB Berlin Convention is de toonaangevende denktank in de reisindustrie. Meer dan 400 sprekers zullen baanbrekende onderwerpen uit de sector bespreken in meer dan 200 sessies verdeeld over vier fasen. Je hoort spannende keynotes over toonaangevende trends, paneldiscussies, actuele voorbeelden van best practices en interviews met experts.



Een voorproefje van enkele hoogtepunten:

‘De wereld van morgen – Mondiale krachten, technologische ontwikkelingen en ideeën die de toekomst vormgeven en de implicaties voor het toerisme’ – Rohit Talwar, wereldberoemde futurist en CEO van Fast Future

‘Van toekomstige technologie tot dagelijkse zaken: hoe GenAI de digitale wereld verandert’ – Beshad Behzadi, Vice President of Engineering leidt Google Cloud Genative Conversational AI

‘ITB Travel Technology Startup Pitches – Waar is de innovatie?’ – Vier oprichters pitchen hun recent opgerichte innovatieve startup-concepten.



Hier zijn nog vijf goede redenen om deel te nemen aan ITB Berlin 2024:

STA VOORAAN! ITB Berlin is niets minder dan ’s werelds grootste reisbeurs. DOE ZAKEN! Maak kennis met de hele wereldwijde reisindustrie. Doe zaken in alle grote en opkomende segmenten. ONTDEK TRENDS! Neem een ​​kijkje in de toekomst met de nieuwste innovaties van exposanten en het spannendste nieuws uit de industrie. NETWERK! Profiteer van de spraakmakende, gekwalificeerde bezoekers van ITB Berlin. Ontmoet belangrijke spelers van over de hele wereld. KRIJG KENNIS! Leer meer over tools die u kunnen helpen uw bedrijf opnieuw vorm te geven en wees erbij wanneer de ITB Berlin Convention best practices en inzichten bespreekt.

Onze tip: ITBxplore biedt het perfecte digitale platform om de beurs te begeleiden. Blader door de exposantenlijst, plan uw deelname aan evenementen en maak afspraken ter plaatse met kopers en verkopers uit de branche – en dat allemaal voordat u op het beursterrein arriveert!



Mis uw kans niet om verbinding te maken met de wereld