Jan Henne De Dijn opvolger Don Kaspers bij D-rt Groep

Jan Henne De Dijn gaat per direct Don Kaspers opvolgen binnen de D-rt Groep, dat is tegenover TravelPro bevestigd door meerdere (anonieme) bronnen binnen de D-rt Groep. Hij heeft zijn activiteiten per 20 april overgegeven aan De Dijn die vandaag om 15.00 uur wordt gepresenteerd. Kaspers zal D-rt Groep formeel per 1 juli 2020 verlaten. Wel zal hij de groep blijven vertegenwoordigen in het bestuur van de brancheorganisatie ANVR en richting andere partijen in de reisbranche.

De Dijn heeft de Belgische nationaliteit en werkte eerder bij de D-rt Groep als Chief Restructuring Officer (CRO). In die periode was hij verantwoordelijk voor de reorganisatie van de totale groep en haar vijf operationele divisies. Ook hield hij zich bezig met het implementeren en beheren van een uitgebreid kostenbesparingsprogramma en een fundamenteel veranderingsprogramma. Dit omvat de herstructurering van de passieve kant van de balans, de implementatie van planning- en controletools en de opvolging van een uitgebreid innovatieprogramma.

De memo die is verstuurd aan D-reizen en VakantieXperts medewerk(s)ters is ondertekend door Franz Hofmann namens de aandeelhouders. D-reizen en VakantieXperts vormen samen de D-rt Groep met gezamenlijk 450 reisbureaus. Vanmiddag is er voor medewerkers van de D-rt Groep van 15.00 tot 16.00 uur de tijd om vragen te stellen. De reden van de functiewisseling is (nog) niet bekendgemaakt. Kaspers zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Henne De Dijn: “In deze uitdagende en impactvolle tijden voor de reisbranche is mijn

opdracht de ingeslagen weg – de D-rt Groep te veranderen van een klassieke retailer in een volwaardige omnichannel reisorganisatie – verder vorm te geven, zodat we in staat zijn een dominante rol op de Nederlandse reismarkt te spelen en de markt weer in beweging te krijgen. In 2021 moeten onze bedrijven dominant aanwezig zijn op alle sales platforms, zowel online als offline, onder meer door de inzet van AI. Ik heb het volste vertrouwen dat we met de steun van de aandeelhouders in die missie zullen slagen.”

De voorganger van Kaspers, Will van den Hoogen, vertrok 1 februari 2015 waarop Kaspers werd aangesteld als CEO. Kaspers ging in maart 2012 aan de slag bij het Duitse RTK (Raiffeisen-Tour-Kooperation) om de 100 van Thomas Cook overgenomen reisbureaus aan te sturen als Managing Director van de RTK Reisburo Groep. Hij was daarvoor sinds mei 2014 werkzaam als CRO bij de D-RT Groep. Voordat hij naar de D-rt Groep ging, was Kaspers directeur van de Toerkoop Reisburo Groep.

Danja Lekkerkerk en Michel Wijnen traden 1 april jongstleden toe tot de directie van reisorganisatie D-rt Groep. Lekkerkerk (44) vervult hierin de positie van Directeur Marketing & E-commerce, Wijnen (36) van Directeur ICT Services & ICT Development. Beiden komen uit de eigen gelederen en zijn zo’n vier jaar verbonden aan de reisaanbieder.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.