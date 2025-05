Jelmer Schoolderman treedt op 2 juni 2025 opnieuw in dienst bij Corendon. In zijn nieuwe functie als Brandmanager versterkt hij het marketingteam onder leiding van Dick Gussen, directeur Brand, Media & Partnerships.

Schoolderman is geen onbekende binnen de organisatie. Eerder werkte hij al als Product & Brand Marketeer bij Corendon Hotels. De afgelopen jaren was hij actief bij EuroParcs als Campaign & Proposition Manager. Met zijn brede ervaring in merkpositionering en campagneontwikkeling brengt hij waardevolle expertise mee naar het merkteam van Corendon.

Dick Gussen is blij met zijn terugkeer: “Jelmer kent onze organisatie goed en brengt precies de ervaring mee die past bij de koers die we met het merk willen varen. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Voor Schoolderman voelt zijn terugkeer vertrouwd: “Het is alsof ik weer thuiskom bij Corendon – een familiebedrijf met een duidelijke visie en aanstekelijke energie. Ik kijk ernaar uit om samen met het team en onze partners te bouwen aan campagnes en projecten die resultaat opleveren, impact maken en waarin plezier en creativiteit centraal staan.”