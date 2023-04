JetBlue verbindt Schiphol met New York en Boston

Deel dit artikel

Luchtvaartmaatschappij JetBlue biedt vanaf deze zomer nieuwe non-stopvluchten aan tussen Schiphol Airport, en New York (JFK Airport) en Boston (Boston Logan International Airport). Amsterdam is de derde trans-Atlantische markt van de low-fare luchtvaartmaatschappij, na de succesvolle lancering van de lijndienst naar Londen in augustus 2021 en Parijs vanaf juni 2023.

Reizigers kunnen vanaf 29 augustus dagelijks vanuit Schiphol Airport naar New York City (JFK Airport) vliegen en vanaf 20 september naar Boston (Boston Logan International Airport). JetBlue is momenteel de zesde grootste luchtvaartmaatschappij in de VS. De vluchten worden uitgevoerd met JetBlue’s Airbus A321 Long Range (LR) vliegtuig en beschikt over nieuwe extra grote bagagevakken. Alle klanten, ongeacht het tarief, mogen één handtas meenemen in de cabine als de ruimte het toelaat en één persoonlijk voorwerp.

Robin Hayes, CEO van JetBlue: “Bekende legacy carriers hebben deze vliegroute decennialang gedomineerd. Onze trans-Atlantische service toont hoe de toetreding van JetBlue tot een nieuwe markt de tarieven verlaagt en klanten ten goede komt. We kijken ernaar uit om Amsterdam aan onze trans-Atlantische routes toe te voegen en reizigers kennis te laten maken met onze bekroonde service tegen betaalbare tarieven.”

