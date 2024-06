Per 1 juli verwelkomt Delta Johan van Leeuwen als de nieuwe Benelux Sales Manager.

Van Leeuwen was eerder werkzaam bij Air France KLM, waar hij in zeventien jaar diverse functies in Sales, Marketing en Distributie heeft vervuld. Daarnaast werkte hij drie jaar bij SkyTeam als Global Program Manager voor de SkyTeam Corporate Agreements en behaalde hij een bachelordiploma in business en IT.