Op maandag 28 augustus treedt Justin Goverde, zoon van John Goverde, aan bij Pelikaan Travel Group als de vierde generatie van het familiebedrijf. Hij zette vorige maand zijn handtekening onder de arbeidsovereenkomst, omringd door het directieteam: Bert Thijssen, Remco Bergwerff en zijn vader John Goverde. Justin zal gedurende een 2,5-jarig traineetraject alle ins en outs van het bedrijf gaan ontdekken.”

Justin Goverde (22 jaar) is van kinds af aan betrokken bij het wel en wee van Pelikaan Travel Group en is daardoor al wel van alle bedrijfsactiviteiten op de hoogte. Trotse vader John Goverde vertelt: ‘’Nu gaat hij onder leiding van Bert Thijssen, commercieel en operationeel directeur aan de slag. Het was geen must om in het familiebedrijf te starten, zeker niet. Maar hij wil er nu juist graag voor gaan. Ik geniet ervan, al die ambitie! Wij gaan vol gas vooruit.’’

Carrièreplan

Een plan is zorgvuldig uitgestippeld om Justin langzaamaan in het bedrijf te laten groeien. Justin Goverde vertelt: ‘’Na vele goede gesprekken met mijn vader (John), Bert, Remco, familie en vrienden ben ik er zeker van dat ik me de komende jaren voor de volle 100% ga inzetten voor dit mooie bedrijf. Ik ga door middel van een carrièreplan mezelf de eerste 2,5 jaar bezighouden met meewerken en opdrachten uitvoeren bij de verschillende bedrijfsonderdelen. Op die manier creëer ik een eigen visie en kom ik alles te weten over onder anderen Groepsreizen, de reisbureaus, het service center en Marketing. Via deze weg werk ik toe om in de toekomst misschien wel het stokje over te nemen van mijn vader.’’

Mooie toekomst

Vader en zoon Goverde zien de toekomst van Justin bij Pelikaan Travel Group met veel enthousiasme tegemoet. ‘’Door de al opgedane ervaring in de logistiek, horeca en een marketingbureau én het afronden van zijn studie Commerciële Economie op Avans Hogeschool gaat de veelzijdigheid van Justin goed van pas komen in het uitgestippelde traject’’, aldus vader Goverde. Justin staat in ieder geval te trappelen om te beginnen in deze leuke branche: ‘’Reizen en de wereld ontdekken is natuurlijk het mooiste wat er is’’, besluit Justin.