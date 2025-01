Het kabinet is benieuwd wat de Nederlander vindt van het verhogen van de vliegbelasting. Vanaf vandaag is het mogelijk om hierover een vragenlijst in te vullen.

Reageren op de vragenlijst over afstandsafhankelijke vliegbelasting via internetconsultatie.nl.

€ 248 miljoen

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2027 de opbrengst van de vliegbelasting verhogen door lange afstandsvluchten zwaarder te belasten. Het doel hiervan is de hogere uitstoot van lange afstandsvluchten zwaarder te belasten en om € 248 miljoen extra opbrengst te genereren. Bij de uitwerking van deze belasting wil het kabinet geïnteresseerden betrekken. Zij kunnen van 15 januari tot en met 26 februari 2025 aan de hand van verschillende vragen hun mening geven over de afstandsafhankelijke vliegbelasting, zodat dit kan worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Bali of Italië: geen verschil

‘Jaarlijks vertrekken honderdduizenden vluchten vanaf Schiphol naar bestemmingen over de hele wereld. Zo is een internationale klant, familiebezoek of vakantie binnen relatief korte tijd bereikbaar. Vliegen heeft ook veel nadelen voor het milieu en de gezondheid van mensen: denk aan het vrijkomen van CO 2 en fijnstof. Ook hebben omwonenden te maken met geluidsoverlast van vliegvelden. Om de nadelige gevolgen van vliegen te beprijzen is er sinds 2021 een vliegbelasting. Deze is nu in de vorm van een vast tarief per passagier, waardoor nu evenveel vliegbelasting verschuldigd is over de vlucht naar Bali als naar Italië. Het kabinet wil dit veranderen en daarmee ook de opbrengst van de vliegbelasting met € 248 miljoen per jaar verhogen’, aldus het kabinet.

Per 2027

Het plan is om per 2027 vluchten over lange afstanden met een hogere totale uitstoot meer te gaan belasten. Nederland sluit hiermee aan bij andere Europese landen die deze manier van tariefdifferentiatie al hebben doorgevoerd. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar verschillende varianten van de vliegbelasting en de impact van de maatregel. Zo moet bij de uitwerking van de vliegbelasting worden gekeken naar de effecten op onder andere mens, milieu en bedrijvigheid.

Internetconsultatie

Als aanvulling op bovenstaande onderzoeken hecht het kabinet veel waarde aan de mening van geïnteresseerden, zodat dit kan worden meegewogen in het besluit over de vormgeving van deze belasting. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld.