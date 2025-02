Michelle en Emmie de Wit komen uit een familie van reisondernemers met meerdere reisbureaus in Noord-Brabant. Vandaag de dag runnen ze samen met vader Ad de Wit Travelcenter Nederland, met zes reisbureaus, ZSO Mijn ReisKennis met 39 aangesloten ZRA’s en de bijbehorende websites.

Foto boven: Emmie, Ad en Michelle de Wit.

We spreken af met Michelle en Emmie in Veghel. Terwijl het interview gaande is, komt Ad even buurten. Dat hij trots is op zijn dochters schuift hij niet onder stoelen of banken. Hij vertelt dat ze alles goed onder controle hebben, en als iemand een scherp oog heeft op de professionele gang van zaken, dan is dat Ad de Wit wel. Met een gerust hart laat hij het interview over aan zijn dochters en hij gaat terug de winkel in om klanten die op afspraak komen te adviseren.

Drieënhalf jaar geleden gooide Michelle de Wit het roer om. Ze verliet het familiebedrijf Travelcenter de Wit om toe te treden tot het managementteam van Prijsvrij Vakanties met als hoofddoel D-reizen Retail opnieuw op de kaart te zetten. Voor velen was het een onverwachte overstap, maar voor Michelle was het destijds een weloverwogen keuze. Sinds 1 december 2023 is ze terug op het oude nest. Over haar zus Emmie zei Michelle in een interview met Travelpro in 2016 nog: “Het ziet er niet naar uit dat mijn broertje en zusje de reisbranche ingaan, mijn broertje heeft multimedia & design gestudeerd en mijn zusje heeft net haar diploma voor directiesecretaresse behaald en weet nog niet wat ze wil gaan doen. Ondanks dat ik niet denk dat ze in de zaak komen, helpen ze weleens mee in de winkel.” We spreken Michelle en Emmie over hun plannen.

Iedereen is er benieuwd naar: hoe is het om weer terug te zijn?

Michelle: “Ja, het is superleuk. Veel dichter bij de praktijk, omdat het natuurlijk ook kleiner is. Je ziet sneller resultaat van alles wat je doet en ik ben wel echt een praktijkmens. Dus ik vind het heerlijk om midden in al het rumoer te werken.”

In het persbericht over je terugkeer naar het familiebedrijf stond: ‘Travelcenter de Wit gaat me aan het hart. Er is een erg sterke emotionele verbinding die nooit helemaal weg is gegaan. Mijn vader Ad heeft de leeftijd om het wat rustiger aan te gaan doen. Het is wat dat betreft dus nu of nooit’.

Michelle: “In de jaren voordat ik Travelcenter de Wit verliet, nam ik eigenlijk al alle verantwoordelijkheden op kantoor. Emmie was toen net begonnen op het reisbureau, toen ik halverwege 2021, coronaperiode, het bedrijf verliet. Na mijn vertrek moest mijn vader alle touwtjes zelf in handen gaan nemen. Die totale verantwoordelijkheden die dragen we nu met zijn drieën. Maar wat er in de bedrijfsvoering moet gebeuren, laat hij voornamelijk aan ons over.”

Wanneer ben jij begonnen met Mijn ReisKennis?

Emmie: “Bijna zes jaar geleden ben ik begonnen als serviceagent voor de ZRA’s door hen te ondersteunen, te helpen met het systeem en dergelijke. Eigenlijk ben ik zo steeds meer in het hele bedrijf gerold, maar ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de ZRA’s binnen de organisatie en heb ik veel contact met leveranciers. Uiteindelijk doen we ook heel veel samen.”

Zowel voor Mijn ReisKennis als de reisbureaus, voor Travelcenter de Wit?

Michelle en Emmie (lachend in koor): “Voor Travelcenter Nederland.”

Ik keek naar de locaties van jullie reisbureaus en die zitten in Brabant. Zijn er plannen om ook daarbuiten reisbureaus te openen?

Emmie: “Onze ZRA’s zitten door het hele land. Van Terschelling tot Limburg en Zeeland.”

Michelle: “Zeg nooit nooit, maar dit is goed te behappen. Zo kunnen we onze service en kwaliteit die mensen van ons gewend zijn ook blijven nastreven. Hoe groter je wordt, hoe moeilijker dat wordt. We zijn heel tevreden met wat we nu hebben en hebben niet per se de ambitie om in aantal reisbureaus nog verder te groeien. Maar dat zeiden we in 2010 ook. Toen hadden we vier reisbureaus en we hebben er nu zes. Er zijn kansen die op ons pad komen waartegen we echt geen ‘nee’ konden zeggen.”

Hoe zit het met de ZRA’s? In 2016 waren het er veertien en nu 39.

Emmie: “Dat is wel een heel verschil. We hebben een maximum van 40 ZRA’s binnen Mijn ReisKennis, omdat we die leuke persoonlijke organisatie willen blijven en alle ZRA’s ook persoonlijk kennen. Wij gaan jaarlijks met zijn allen op studiereis. De bedrijfsprocessen lopen veel makkelijker door en het gaat echt goed. We kunnen lezen en schrijven met de ZRA’s. Dat vinden we superbelangrijk én we willen kwaliteit en service bieden en dat vragen we ook van onze ZRA’s. We willen alleen maar met ZRA’s werken die bedreven zijn in het uitvoeren van hun vak en echt als ondernemer willen werken. Niet alle ZRA’s werken op die manier. We zijn wat dat betreft wel kritisch op ons aannamebeleid. Dat betekent niet dat een starter niet bij ons zou kunnen beginnen met de juiste begeleiding en een goed plan. Als we echt een ondernemer in iemand zien, vinden we het juist heel leuk om die een kans te bieden. Maar we zijn er wel selectiever in geworden, omdat we ook een belofte naar de ZRA’s hebben gedaan van 40 max.”

Het is echt een belofte?

Michelle en Emmie (in koor): “Ja.”

Michelle: “Maar er ontstaat altijd ruimte voor vernieuwing door ZRA’s die met pensioen gaan of bijvoorbeeld een andere kans krijgen. Dat houdt ons alleen maar scherp.”

Emmie, wat vond je ervan toen Michelle terugkwam in het bedrijf? Twee zussen die samenwerken, hoe gaat dat?

Emmie: “Toen ik begonnen ben met werken binnen ons familiebedrijf, werkte ik natuurlijk al samen met Michelle. Zij heeft mij eigenlijk in heel veel dingen opgeleid totdat ze naar D-Reizen en Prijsvrij ging. Ik vond het een pittige periode, toen Michelle er niet was. Ik ben er wel echt heel blij mee dat ze terug is gekomen. Nu kunnen we sneller door met het verder ontwikkelen van de zaak. Daarnaast liet onze vader weten dat hij het rustiger aan wilde gaan doen. Dat Michelle is teruggekomen is perfect. Ik wilde dit ook met niemand anders doen.”

Hoe vind je het om hier samen met je zus te werken?

Michelle: “Ik heb altijd gedacht dat ik het bedrijf alleen zou gaan overnemen. Emmie had nooit interesse, maar desondanks vind ik het ontzettend leuk om met haar samen te werken. Het geeft ook mij een stukje rust om te weten dat je samen de verantwoordelijkheden draagt.”

Had je totaal geen interesse?

Emmie: “Nee. Ik heb ook geen toeristische opleiding gedaan. Ik heb directiesecretaresse gestudeerd.”

Hoe kan je dan leiding geven aan een ZSO?

Ik hoor nogal wat reisondernemers klagen over de hoeveelheid regeltjes. Er wordt gediscussieerd of het nog wel leuk is om reisondernemer te zijn. Hoe zien jullie dat?

Emmie: “Ja, er zijn wel veel regeltjes en dat is soms een uitdaging. Dat maakt het ook wel weer uitdagend.”

Michelle: “Ik vind het wel meevallen. Er zijn veel regeltjes, maar dat is nooit anders geweest. Je moet er in meebewegen. Als je dat doet, dan kom je er wel. Ik weet niet beter of mijn vader had altijd uitdagingen als het ging om regeltjes en veranderingen binnen de branche. Dan moesten ANVR-leden opeens een kwaliteitshandboek hebben. Daar ging iemand hier fulltime mee aan de slag. Over sommige regels hebben ze nachten wakkergelegen. Nu hebben we duurzaamheidsambities waar we aan moeten voldoen als reisbranche. Het voordeel is dat ik overal bovenop zit als ANVR-bestuurslid.”

Jullie grootouders hadden een busbedrijf, zijn duurzame busreizen interessant?

Emmie: “Nee. Het is ook nooit onderdeel van ons bedrijf geweest. Elektrische bussen zijn misschien geen gek idee als je het over duurzaamheidsambities hebt, maar nee, bussen zijn niet echt ons ding.”

Is duurzaamheid iets waar jullie op het reisbureau mee bezig zijn?

Michelle: “Zeker. Het is allemaal op een iets ander niveau, omdat je weinig eigen producten hebt. Het zit meer in advisering. Als mensen ver op reis willen, adviseer je om wat langer te gaan. We proberen onze medewerkers meer op te leiden op het gebied van treinreizen en wat daar de mogelijkheden in zijn. Je krijgt gewoon bijna geen vraag naar duurzame opties. Als die vraag naar duurzaamheid er wel komt, dan weet je als medewerker soms niet waar je moet beginnen. Het is bijna eng om een treinreis te verkopen en dat snap ik ook wel met alle regeltjes en waardeloze verbindingen. Maar er zijn meer mogelijkheden dan dat de gemiddelde reisbureaumedewerker weet. We zijn aan het voorsorteren, zodat we in ieder geval een goed duurzaam aanbod hebben. En we trainen onze mensen, zodat ze duurzame alternatieven kunnen aanbieden. Maar geen enkele klant vraagt bij ons naar een duurzame vakantie. Toch ben ik van mening dat er voor ons wel een taak ligt als het om duurzame reizen gaat en die taak nemen wij heel serieus.”

Hoe was 2024?

Emmie: “Met de ZRA’s is het eigenlijk een heel succesvol jaar geweest. Er is een aantal gestopt vanwege pensioen of andere kansen, maar we hebben ook weer vijf nieuwe ZRA’s mogen aansluiten – via D-reizen en Prijsvrij Vakanties – en daar zijn we ontzettend blij mee. Ondertussen hebben we ook een extra collega die onze ZRA’s ondersteunt op het servicecentrum.”

Waarom zou een ZRA bij Mijn ReisKennis aan de slag moeten gaan?

Emmie: “Omdat wij die vertrouwde, fijne persoonlijke organisatie zijn die heel erg mee probeert te denken.”

Dat zeggen ze allemaal.

Emmie: “Ik durf wel te zeggen dat we het allemaal heel erg goed voor elkaar hebben voor onze ZRA’s. Onze ZRA’s kunnen natuurlijk heel goed vertellen hoe ze het bij ons ervaren. We zien in de praktijk wat klanten vragen en willen en daarop anticiperen we. Wij zijn heel vooruitstrevend als bedrijf; blijven vooruitdenken en dat trekken we altijd door naar de ZRA’s. Zij profiteren heel erg mee, ook als het gaat om informatievoorziening, intranet, communicatiemiddelen, enzovoorts.”

Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Vakanties & D-reizen) zei over het stoppen van de ZRA-activiteiten van Prijsvrij Vakanties & D-reizen: “In dit geval is de onzekerheid van hoe de wetgever het ZRA-model zal zien in de nieuwe werkelijkheid niet met zekerheid te voorspellen.” Hoe zien jullie dat?

Michelle: “We hebben sowieso franchisecontracten waarbij we al heel erg goed rekening hebben gehouden met die wetgeving. Daar heb ik Emmie mee geholpen om die ook helemaal te herzien, maar daar gaan wel weer wat veranderingen in komen.”

Misschien wel het vervelendste dat je moet doen als ondernemer?

Michelle: “Het is iets waar je weken tegenaan aan het hikken bent en dan in één keer een weekend denkt: nu ga ik het doen.”

Wie vraag je om je daarbij te helpen?

Michelle: “De ANVR biedt daar hele goede tools voor. De ANVR heeft een overeenkomst liggen die eigenlijk al aan een heel groot deel van de ZZP-wetgeving voldoet. Maar je moet je er zelf ook heel goed over inlezen en weten wat je wel en niet kan doen. Laatst wees de ANVR ook in haar nieuwsbrief op een tool van de Belastingdienst, zodat je weet of je overal aan voldoet. Als je zo’n lijstje kan afvinken, dan weet je dat het goedkomt. Ik ben er niet bang voor.”







Hoe lopen de reisbureaus?

Michelle: “Supergoed. Al moet ik wel zeggen dat we de pax-aantallen al jaren zien teruglopen. Na corona was er een opleving, alleen was het al jaren een trend dat de pax-aantallen achteruit gingen. Dat kan je zien als zorgwekkend, maar wij zien het als inherent aan onze strategie. We willen op onze reisbureaus focussen op maatwerk verre reizen, cruises, groepen, alles wat online lastiger is of waar mensen zoveel tijd en energie in moeten steken dat ze het na drie dagen zoeken opgeven en naar het reisbureau komen.”

Vooral high-end?

Michelle: “Ook, maar dat niet alleen. Iemand die een rondreis door Zuid-Afrika of Azië wil maken, kan ook prima bij ons terecht. Het hoeft niet duur te zijn, maar wel ingewikkeld. We focussen op aanbod waar de kracht van het reisbureau goed naar voren komt. Het is weer aan ons om de systemen daar goed op in te richten, zodat we daar ook snel en adequaat mee kunnen werken en AI daarin integreren. Ik heb daar al heel veel testen mee gedaan. Er zijn ook AI-systemen die ik niet goed genoeg vind. Bij ons wordt AI nu voornamelijk gebruikt als hulpmiddel. Om offertes te bouwen of andere dingen, maar nog niet heel prominent. We zijn er wel mee aan het experimenteren om te kijken wat kunnen we er in de toekomst mee kunnen doen om het werk sneller en slimmer te maken.”

Emmie: “We gebruiken het nog niet om werk van ons over te nemen, maar meer als een middel om iets te creëren. Of als iemand iets minder van een bestemming weet, en het gebruikt ter voorbereiding. Als je dan de juiste slimme vragen aan AI stelt, waarmee je wel heel snel veel materiaal krijgt, dan kan dat heel erg waardevol zijn.”

Hoe loopt de eigen touroperator-tak Best of Travel?

Michelle: “Voor de bestemmingen waarop we gespecialiseerd zijn, dus zuidelijk Afrika, een stukje Azië, Midden-Amerika, daar gebruiken we het heel veel voor. Daar hebben we ook echt expertise voor in huis en werken we samen met goede agentschappen. Het is een volwaardig touroperator die we alleen inzetten voor onze eigen ZRA’s en reisbureaus.”

Waarom krijgen andere retailers niet de mogelijkheid om via Best of Travel te boeken?

Michelle: “Dat is gemakkelijk geld verdienen, maar dan gaan we ook een stukje kwaliteit en snelheid verliezen.”

Maar als je overtuigd bent van je eigen product, dan neem je nog iemand aan om die snelheid en kwaliteit te waarborgen?

Michelle: “Dat kan, maar we hebben meer dan voldoende werk aan de reisbureaus en de ZRA’s en daar vinden we de kwaliteit het allerbelangrijkste voor. Dat is iets wat we in de hele organisatie doortrekken. Het persoonlijke, kwalitatief goed werk, tevreden zijn met wat je hebt, dat willen vasthouden. Verbeteren, verbeteren, verbeteren. Gewoon kwaliteit boven kwantiteit. En toch zijn we best groot.”

Hoe zien jullie de toekomst voor je?

Michelle: “Emmie is de toekomst. Ik zit er tussenin.”

Emmie: “Ik denk dat de makkelijkere reizen steeds meer online worden geboekt en gelukkig hebben wij daar ook de faciliteiten voor. De wat lastigere reizen, waaronder rondreizen, cruises, groepsreizen, die blijven de mensen boeken op het reisbureau of via ZRA’s. Daarnaast denk ik dat we nog meer op duurzaamheid moeten gaan inspelen en ik ben benieuwd wat we met AI kunnen gaan doen.”

Hoe denken jouw vrienden over boeken via het reisbureau?

Emmie: “Echt, al mijn vrienden die boeken via onze website, ze komen naar de kantoren of geven mij door wat ze zelf hebben gezien. Het is geweldig dat ze via ons boeken en aan mond-tot-mondreclame doen.”

Kijken jullie ook naar andere familiebedrijven in de reissector?

Emmie: “Binnen DTA hebben we sinds kort een Junior DTA-groepje. Ik spreek dan leeftijdsgenoten, zoals Justin van Pelikaan, Leonie van Klooster en June van Kupers.”

Michelle: “Het is wel heel leuk om te zien dat ze elkaar toch opzoeken, vragen stellen aan elkaar. Nu doen ze ook een project met elkaar.”

Emmie: “Ja, we zijn bezig met het ontwikkelen van een bookingsplatform voor ZRA’s en reisbureaus binnen DTA waarmee je gemakkelijk pakketreizen kan boeken.”







Michelle: “Je leert van elkaar door met elkaar te sparren. Ik heb daar bijna alle ondernemerskennis en ervaring op gedaan die ik heb. Het is ook heel open onder elkaar. Dat vind ik ook heel fijn.”

Emmie: “Ik ervaar eigenlijk hetzelfde. Het is altijd heel fijn en waardevol om DTA-leden te zien en te spreken.”

Hebben jullie nog plannen voor de inrichting van de reisbureaus?

Emmie: “Toevallig hebben we net een extra ruimte gehuurd hier tegenover, omdat we uit ons jasje aan het groeien zijn. Maar voor de inrichting hebben we geen plannen.”

Michelle: “Je ziet weleens reisbureaus met allerlei snufjes die er heel fancy uitzien, maar ik denk niet dat klanten voor dat soort dingen naar het reisbureau komen. Wij vervangen het interieur echt wel wanneer dat weer nodig is. We hebben winkels waar het even geleden is dat er iets is gebeurd, maar het werkt allemaal ontzettend goed. We zijn aan het testen om iPads volledig in te richten, zodat reisagenten die als extra (inspiratie)scherm kunnen gebruiken. Net als grote tv-schermen om klanten te inspireren. Daarnaast kijken we naar narrowcasting in de etalages. Op die manier verwachten we beter te kunnen inspireren dan via de huidige statische etalages.”

Doen jullie trouwens ook mee met het ZSO-overleg?

Emmie: “Ja. Er wordt gesproken over de actualiteit in de sector, over duurzaamheid, de wetgeving, enzovoorts.”

Wat vinden jullie: moeten ZRA’s een individueel ZRA-nummer krijgen?

Michelle: “Ik zeg in de basis ‘nee’. Mijn vader zet zich wel altijd in voor het professionaliseren van de branche en de meeste zelfstandig service organisaties hebben dat ook echt wel

prima onder controle, maar we hebben in het verleden ook de voorbeelden gezien waarbij Jan en alleman kon instappen. Daar sta ik niet per se achter, want ze verkopen toch namens een ANVR-bedrijf en de ANVR staat voor vertrouwd en veilig.”

Bieden jullie als ZSO reisbureaus de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Mijn ReisKennis?

Emmie: “Er zijn wel ZRA’s bij ons die zo groot zijn dat ze een soort winkeltje hebben geopend, maar de mogelijkheid om je als reisbureauondernemer bij Mijn ReisKennis aan te sluiten die bieden wij niet.”

Hoe gaan jullie de taken verdelen als Ad stopt?

Emmie: “De taken zijn al best goed verdeeld en onze vader houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van Zuid-Afrika. Ik denk dat er niet heel veel meer gaat veranderen dan hoe het nu gaat.”

Michelle: “Ik probeer af en toe bewust even een stapje achteruit te doen en Emmie iets meer op de voorgrond te zetten en zij groeit enorm.”

