KLM: extra vlucht van Manilla naar Amsterdam

De KLM zet een extra vlucht (KL810) in van Manilla naar Amsterdam om gestrande toeristen uit de Filipijnen en Maleisië op te halen. De vlucht vertrekt op 2 april om 13:05 vanaf Manila Nino Aquino Airport (NAIA) Terminal 1.

Wie zich heeft aangemeld bij bijzonderebijstandbuitenland.nl ontvangt vandaag (30 maart) een ticket per e-mail na 9:00 Nederlandse tijd. Wie zich niet heeft aangemeld, kan (om)boeken voor deze vlucht via het lokale KLM kantoor in Manilla, telefoonnummer 0920-952-1532 / 0920-952-1536 / 0998-593-8709 / 0956-051-8396 / 0956-388-9922 bereikbaar tussen 09:00 en 18:00 of via email sales.philippines@klm.com.

Reizigers die met een sweeper vlucht aankomen in Manilla moeten een boeking hebben voor een hotel in Manilla. Het vliegveld gaat ’s avonds dicht waardoor reizigers in een hotel in Manilla moeten wachten op de aansluiting voor een internationale vlucht. Kijk op de Facebook-pagina van de Nederlandse Ambassade in de Filipijnen voor meer informatie over beschikbare hotels in Manilla.

BijzondereBijstandBuitenland.nl werkt nog aan een vlucht vanaf Cebu. Deze kan nog niet bevestigd worden op dit moment. Ook zijn er nog steeds reguliere vluchten beschikbaar om naar Nederland te vliegen. Er zijn nog vluchten via Incheon (Zuid-Korea). Wie deze vlucht neemt, moet eraan denken dat de bagage vanaf Cebu of Manilla direct moet worden ‘doorgelabeld’ naar Amsterdam. Reizigers mogen in Zuid-Korea de terminal niet verlaten. Doorlabelen van baggage kan voor wie reist met Korean Air (Manilla/Cebu naar Incheon) en KLM (Incheon naar Amsterdam).

