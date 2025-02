KLM breidt haar intercontinentale netwerk in de zomer van 2025 uit met nieuwe bestemmingen zoals San Diego, Georgetown en Hyderabad. Ook worden de frequenties naar diverse bestemmingen verhoogd, waaronder Kilimanjaro, Osaka, Las Vegas en Rio de Janeiro. Binnen Europa komen er eveneens nieuwe bestemmingen bij, namelijk Ljubljana, Exeter en Biarritz, terwijl de vluchten naar Milaan verschuiven naar Linate. KLM zet bovendien meer nieuwe Airbus A321neo’s in en verhoogt de frequenties naar steden als Belfast, Porto, Barcelona en Split.

Het intercontinentale netwerk van KLM wordt deze zomer uitgebreid met San Diego (Verenigde Staten), Georgetown (Guyana) en Hyderabad (India). Ook gaat KLM door met vliegen op Portland (Verenigde Staten), nadat deze bestemming was toegevoegd in het winterseizoen van 2024. KLM verwelkomt gedurende de zomer drie nieuwe Boeing 787-10 toestellen voor intercontinentale routes.

KLM vliegt deze zomerdienstregeling vaker op een aantal intercontinentale bestemmingen. Zo biedt KLM de gecombineerde vlucht naar Kilimanjaro en Dar es Salaam (Tanzania) dagelijks aan vanaf juni, ten opzichte van vijf keer per week in de zomer van 2024. Dit betekent bijna 30% meer stoelen dan de zomerdienstregeling van 2024. KLM vliegt deze zomer niet meer naar Zanzibar (Tanzania). Ook biedt KLM vanaf april Osaka (Japan) tot vijf keer per week aan. Las Vegas (Verenigde Staten) is deze zomer dagelijks te bereiken met KLM, een verhoging ten opzichte van de vijf vluchten per week in 2024. Daarnaast biedt KLM ook naar Rio de Janeiro een dagelijkse vlucht aan, net zoals in de winter. Tot slot is Edmonton (Canada) vijf keer per week te bereiken, met in de piekperiode zes wekelijkse vluchten. In totaal biedt KLM ongeveer 10% meer vluchten aan naar Noord-Amerika ten opzichte van de zomer in 2024.

In Europa biedt KLM deze zomer drie nieuwe bestemmingen aan: Ljubljana, Exeter en Biarritz. Ook concentreert KLM deze zomer de vluchten naar Milaan op het vliegveld Linate, dat gunstiger ligt ten opzichte van het stadscentrum. Hiermee komen vluchten naar vliegveld Malpensa te vervallen. Daarnaast zet KLM haar nieuwe Airbus A321neo steeds vaker in, gedurende het zomerseizoen verdubbelt het aantal van vijf naar tien toestellen.

KLM voert deze zomer het aantal frequenties op in Europa. Zo vliegt KLM twee keer per dag naar Belfast (Verenigd Koninkrijk), vier keer per dag naar Porto (Portugal), is er een extra dagelijkse vlucht naar Barcelona (Spanje) en in het voor- en najaar vliegt KLM drie keer per dag naar Split (Kroatië). Daarnaast zijn er extra vluchten naar Krakau en is er een extra dagelijkse vlucht naar Poznan. Door deze frequentieverhogingen biedt KLM naar Portugal en Kroatië bijna 25% meer stoelen aan ten opzichte van de zomerdienstregeling in 2024.

De zomerdienstregeling gaat op 30 maart 2025 in en loopt tot en met 25 oktober 2025.



Foto KLM: @Marco Spuyman