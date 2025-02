Na twee jaar beschikken sinds kort alle Boeing 777- en 787-vliegtuigen over de nieuwe klasse aan boord: Premium Comfort Class.

Barry ter voert, Chief Experience Officer: “De afgelopen twee jaar is door collega’s heel hard gewerkt om de toevoeging van deze nieuwe klasse mogelijk te maken. Passagiers hebben nu bij het boeken van een ticket een extra optie, naast World Business Class en Economy Class.”

De Premium Comfort-klasse is een begrip geworden op verre bestemmingen, laat de vliegtuigmaatschappij weten. Passagiers hebben bij het boeken van een ticket een extra keuze, naast World Business Class en Economy Class. Premium Comfort biedt meer ruimte, luxe en privacy

dan de Economy Class, tegen een voordeliger tarief dan de World Business Class.

Nieuwe klasse

Een plaats in de Premium Comfort-sectie, heeft in vergelijking met de Economy Class bredere stoelen met meer beenruimte, een groter beeldscherm en een voetensteun. Ook kun je de stoelen verder achterover zetten en beschikt de klasse over een eigen catering en service. Afhankelijk van het type vliegtuig zijn er 21 tot 28 stoelen in de Premium Comfort-sectie. Vakantiegangers en zakenreizigers zijn positief over Premium Comfort laat KLM weten. Ze geven aan dat ze vooral blij zijn met meer comfort en betere maaltijden. In totaal hebben 54 vliegtuigen nu deze nieuwe klasse, en hebben reizigers meer keus.

Privacy en comfort

Bij de ombouw van de Boeing 777-toestellen heeft de maatschappij ook de stoelen van de World Business Class vervangen. De nieuwe stoelen zijn voorzien van een schuifdeur. Dit zorgt voor meer comfort en privacy. Ook hebben alle passagiers in de World Business Class direct toegang tot het gangpad.

Foto: KLM