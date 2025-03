KLM neemt ingrijpende maatregelen om de financiële gezondheid op peil te houden. Ondanks een groeiende omzet dwingen stijgende kosten de luchtvaartmaatschappij tot kostenbesparingen, waaronder een reorganisatie waarbij banen verdwijnen.

De maatregel maakt deel uit van een breder plan om de winstmarge te vergroten en ruimte te creëren voor toekomstige investeringen in de vloot en dienstverlening. In 2024 behaalde KLM een omzet van €12,7 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch kelderde het operationele resultaat met €234 miljoen naar €416 miljoen. De luchtvaartmaatschappij kampt met toenemende kosten voor personeel, materieel en havengelden, waardoor de winstgevendheid onder druk staat.

Financiële positie

“We moeten grip krijgen op onze financiën om de komende jaren belangrijke investeringen te kunnen doen,” zegt CFO Bas Brouns. “Hoewel de eerste besparingsmaatregelen effect beginnen te hebben, is een operationele marge van 3,3% niet voldoende om onze vloot te vernieuwen. Daarom staat 2025 in het teken van het versterken van onze financiële positie.”

Ingrijpende besparingen

KLM wil in totaal €450 miljoen besparen en werkt aan structurele kostenverlagingen. Een van de maatregelen is een aanpassing in de vliegtuigcabines: de nieuwste Embraers krijgen extra zitplaatsen en de Boeing 777-200 wordt opnieuw ingedeeld om de capaciteit te vergroten. Daarnaast wordt de catering op Europese vluchten aangepast, waarbij passagiers meer keuzemogelijkheden krijgen tegen betaling. Om de efficiëntie te verhogen, worden ook personele ingrepen doorgevoerd. Het schrappen van banen moet de productiviteit binnen de organisatie met minimaal 5% verbeteren.

Lichtpuntjes

Ondanks de financiële tegenvallers ziet KLM ook positieve ontwikkelingen. De vraag naar vliegtickets blijft groeien, en in 2024 vervoerde de maatschappij 33 miljoen passagiers. Zustermaatschappij Transavia noteerde eveneens een stijging met 9,5 miljoen reizigers. Daarnaast werden zeven nieuwe bestemmingen aan het netwerk toegevoegd en kreeg KLM negen zuinigere en stillere toestellen in gebruik. CEO Marjan Rintel blijft optimistisch: “We zien een groeiende vraag naar onze diensten en hebben verbeteringen gerealiseerd in onze operatie. De toekomst vraagt echter om scherpe keuzes, zodat we kunnen blijven investeren in een duurzame en sterke KLM.”