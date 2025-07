KLM voegt voor het winterseizoen van 2025-2026 een nieuwe bestemming toe aan haar netwerk: Kittilä, gelegen in het noordwesten van Fins Lapland. Vanaf 23 november 2025 tot 22 maart 2026 biedt KLM iedere zondag een vlucht aan tussen Amsterdam en Kittilä.

Kittilä is de toegangspoort tot het Finse Lapland en biedt reizigers toegang tot de skigebieden Levi en Ylläs. Naast skiën kunnen reizigers genieten van verschillende winteractiviteiten, zoals langlaufen en rendier- en huskysafari’s. Dit maakt Kittilä een veelzijdige bestemming voor avontuurlijke reizigers.

Lapland

Met deze nieuwe route speelt KLM in op de groeiende vraag naar Lapland als winterbestemming. Bovendien versterkt KLM haar aanbod in de regio door de uitbreiding van het vluchtschema naar Rovaniemi van drie naar vier keer per week (dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag), waardoor reizigers het Finse Lapland nu nog gemakkelijker via zowel Rovaniemi als Kittilä kunnen verkennen.

Zondag

Vlucht KL1261 vertrekt elke zondag om 12:20 uur vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) en arriveert om 16:20 uur lokale tijd op Kittilä Airport (KTT). De retourvlucht, KL1262, vertrekt om 17:10 uur lokale tijd vanuit Kittilä en bereikt Amsterdam om 19:20 uur. De vluchtduur bedraagt ongeveer drie uur.